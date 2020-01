Justin Bieber: “Ho la malattia di Lyme”

Justin Bieber ha la malattia di Lyme. Lo ha rivelato la popstar su Instagram. Di cosa si tratta? “La causa della malattia di Lyme è un batterio spiraliforme, la Borrelia burgdorferi, chiamata così in onore del suo scopritore, Willy Burgdorfer – riporta Wikipedia - Il batterio infesta le zecche, le quali possono trasmetterlo all'uomo e agli animali. I luoghi nei quali è più facile contrarla sono le zone boscose e ricche di cervi, dal momento che queste rappresentano l'habitat ideale per le zecche”.



“Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme – ha scritto in un post Bieber - Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una merda, che ero sotto metanfetamine, ma non si sono rese conto che mi recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale”.



Il cantante ha aggiunto che tutto questo “sarà raccontato in una docu serie che pubblicherò a breve su Youtube” e che dopo “un paio di anni difficili” con le cure “tornerò e meglio di prima”. La malattia si diffonde molto rapidamente. In Italia, sempre secondo Wikipedia, si trova soprattutto in Trentino, nel Carso e in Liguria.