Impresa Leclerc a Montecarlo: la Ferrari conquista la pole position

La Ferrari torna a sorridere e a farci sorridere.

Strepitosa pole position di Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo di Formula 1, quinta tappa del Mondiale 2021.

Il pilota della Ferrari, sul circuito di casa, chiude davanti a tutti un sabato che ha visto le rosse di Maranello come assolute protagoniste del Principato di Monaco.

Miglior tempo in 1'10''346. Poi un incidente per il pilota monegasco, a pochi secondi dalla chiusura che ha messo fine alla sessione anticipatamente.

Per Leclerc si tratta dell'ottava pole in carriera, l'ultima 1 anno 6 mesi e 28 giorni fa in Messico.

Dietro a Leclerc si sono posizionati Max Verstappen (Red Bull) e Valtteri Bottas (Mercedes). L'altra Ferrari di Carlos Sainz ha chiuso al quarto posto.

Male il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, soltanto settimo con l'altra Mercedes.

Felice Leclerc, nonostante l'incidente finale: "Peccato concludere a muro, non c'è la stessa sensazione di gioia però sono comunque incredibilmente felice per il primo tempo che ho fatto. Ero abbastanza emozionato in macchina, ma ho detto che devo mettercela tutta e sono riuscito a farlo. E' una grossa sorpresa per tutti essere in pole. La giornata importante però arriva domani, quando si fanno i punti. Vincere la gara? Io sono sempre stato molto sfortunato qui quindi vediamo. Preoccupato per il cambio dopo l'incidente? Sono preoccupato però vediamo".

