Hamilton: “Entrare nel mondo delle corse fu davvero difficile”

Intervistato a “Style”, il 6 volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton si è raccontato, parlando dei suoi primi passi nel mondo dei motori: "Per me è stato incredibilmente difficile entrare in questo mondo. Vorrei dire che oggi è diverso ma in realtà credo che la situazione negli ultimi anni sia peggiorata. Correre ha costi altissimi e questo esclude in partenza chi non può permetterselo".

I sacrifici fanno parte della vita di tanti fuoriclasse nel mondo dello sport e di sicuro la vita di Hamilton non è stata da meno; "Tirarmi indietro non far parte del mio carattere e questa è una delle ragioni per cui sono ancora qui oggi, ma i momenti difficili sono stati tanti, ricordo quando tornavo a casa da scuola e papà mi diceva che quella settimana non avremmo avuto abbastanza soldi per gareggiare nei kart. Gli altri ragazzi che incontravo in pista, invece, non avevano queste preoccupazioni".