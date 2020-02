Binotto: "Vettel è la nostra prima scelta. Decideremo a breve"

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato del futuro di Sebastian Vettel, la cui leadership in rosso è stata messa in discussione prima da qualche errore di troppo e poi dall'arrembante Leclerc.



Intervenuto ai microfoni dei giornalisti durante test pre-stagionali in programma a Barcellona, Binotto, come riportato da Sky Sport, ha confermato la volontà di proseguire con il pilota tedesco, il cui contratto è prossimo alla scadenza: "Sebastian è la nostra prima scelta, dobbiamo capire cosa è meglio per il progetto. A breve prenderemo una decisione. Con lui abbiamo un bel rapporto, ci accomoderemo a cena e parleremo assieme di cosa è meglio per entrambi".



Binotto è anche tornato in merito alla questione Das, ovvero il volante mobile presentato da Mercedes e già tanto discusso: "La Ferrari in passato ha considerato un sistema come ma abbiamo avuto dubbi sulla sua regolarità e sui vantaggi effettivi portati di un sistema del genere".



Vettel: "Per ora la mia priorità è la macchina e non il contratto"



Se Binotto sul futuro di Vettel ha preso una posizione netta, il quattro volte campione del mondo tedesco al momento invece glissa e non si sbilancia: "Non è la nostra principale urgenza. Sono qui per vincere, quando ho firmato per Ferrari l'ho fatto per diventare campione del mondo ma ancora non ci siamo riusciti. La mia priorità è mettere in pista la macchina migliore possibile. Il contratto per ora non è importante. Più avanti, il contratto sarà una priorità e ne parleremo"