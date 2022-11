'Che Tempo Che Fa': Guadagnino, Ancelotti e Sgarbi ospiti di domani

globalist Modifica articolo

12 Novembre 2022 - 13.59

Proseguono gli appuntamenti con ‘Che Tempo che Fa’ di Fabio Fazio, il programma di Rai 3 giunto alla sua ventesima edizione realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La puntata di domani andrà in onda come di consueto su Rai 3 alle 20.

Ospiti per la loro intervista esclusiva in un programma televisivo italiano i pluripremiati Timothée Chalamet e Luca Guadagnino, rispettivamente attore protagonista e regista di «Bones and All», il film vincitore del Leone d’Argento per la regia alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove è stato accolto da una standing ovation e dieci minuti di applausi, in arrivo nelle sale italiane dal 23 novembre.

La leggenda del calcio internazionale Carlo Ancelotti, allenatore ed ex-calciatore, che nel 2022 ha conquistato due record segnando la storia del calcio internazionale: ad aprile è diventato il primo allenatore a vincere lo scudetto nei 5 principali campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna) diventando poi, a maggio, anche il primo allenatore a vincere 4 volte la Champions League.

Ospiti di Fabio Fazio saranno anche Vittorio Sgarbi, neoeletto sottosegretario al Ministero della Cultura; lo scrittore e divulgatore scientifico David Quammen, nelle librerie con il saggio «Senza respiro – La corsa della scienza per sconfiggere un virus letale»; Franco Locatelli, Direttore Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il giornalista Paolo Mieli; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo, l’inviato Rai dall’Ucraina Ilario Piagnerelli.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa, Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Geppi Cucciari, tra i protagonisti di «Sei pezzi facili», sei opere teatrali di Mattia Torre con la regia televisiva di Paolo Sorrentino, in onda dal 19 novembre su Rai3; il capitano della squadra di basket Olimpia Milano Nicolò Melli; Rocco Hunt; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.