"Grande Fratelli Vip", questa sera alle 21.45 su Canale 5: ecco chi sono i concorrenti

19 Settembre 2022 - 14.21

“Grande Fratello Vip” torna questa sera alle 21.45 su Canale 5, con due appuntamenti settimanali. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto – per la quarta volta consecutiva – da Alfonso Signorini sta per tornare sul piccolo schermo. Al suo fianco, una coppia di opinioniste tutta al femminile formata dalla confermatissima Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti.

Protagonisti indiscussi di questa settima edizione saranno i 23 concorrenti – 12 donne e 11 uomini – pronti a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza unica e irripetibile: un viaggio dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo, composto da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e non solo. Tante altre novità attendono i telespettatori di “Gf VIP 7”. Tra queste, la Casa nuova di zecca, lo studio interamente rinnovato e l’area social dalla quale Giulia Salemi, in tempo reale, leggerà tutti i commenti del mondo social.

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficienza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.