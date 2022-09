globalist

6 Settembre 2022 - 16.23

“Cartabianca” torna questa sera, alle 21.25 su Rai 3. Il talk show e di approfondimento di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer parlerà delle elezioni del prossimo 25 settembre, del caro bollette e del conflitto tra Russia e Ucraina. Il programma andrà in onda alle 21.25 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.

Nel corso della puntata, dunque, andranno in onda dibattiti in studio grazie alla presenza di ospiti e opinionisti, la cui presenza è ancora in attesa di aggiornamento.