"Porta a Porta", questa sera alle 23.30 su Rai1: Enrico Letta ospite di Bruno Vespa

31 Agosto 2022 - 15.52

“Porta a Porta” va in onda questa sera alle 23.30 su Rai 1, ospite di Bruno Vespa a è il segretario nazionale del Pd Enrico Letta. Nella puntata, Letta parlerà della campagna elettorale che lo vede impegnato in vista dell’appuntamento del 25 settembre, oltre alla situazione internazionale e alle misure da prendere per mitigare gli effetti dell’inflazione e della crisi energetica.

