Torna "Cartabianca" di Bianca Berlinguer: andrà in onda stasera alle 21.25 su Rai 3

30 Agosto 2022 - 12.33

Tornerà staserà con la sua prima puntata della stagione “Cartabianca”, lo storico programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Scontato sottolineare che ampio spazio sarà dato al tema delle elezioni del prossimo 25 settembre. Il programma andrà in onda alle 21.25 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.

Grazie alle anticipazioni svelate direttamente dall’Ufficio Stampa Rai, sappiamo che già a partire da questa sera verranno affrontati tutti i temi legati all’attualità, al sociale e soprattutto alla politica.

Nel corso della prima puntata in onda nella prima serata di martedì 30 agosto 2022, dunque, andranno in onda dibattiti in studio grazie alla presenza di ospiti. Proprio la questione ospiti merita di certo un approfondimento: a Cartabianca ci saranno infatti importanti personalità a rappresentare la politica italiana ed estera. Questo consentirà di affrontare questioni stringenti legate al presente del nostro Paese.

I nomi degli ospiti sono in corso d’aggiornamento.