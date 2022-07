"Zona Bianca", questa sera alle 21.25 su Rete4: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist

21 Luglio 2022 - 14.06

“Zona Bianca” torna questa sera, alle 21.25 su Rete4. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata, affronterà il tema del futuro del Governo italiano, nel giorno del voto di fiducia alla Camera dei Deputati, dopo la crisi aperta la settimana scorsa dal Movimento 5 Stelle.

Nel corso della serata un focus sulle possibili soluzioni per garantire all’Italia i fondi del Pnrr e per alleviare la crisi economica che sta investendo il nostro Paese, con i rincari dei prezzi delle bollette e dei beni di prima necessità. Infine, ampio spazio verrà dedicato alla nuova ondata di Covid-19 e alla quarta dose di vaccino, ora destinata agli over 60.