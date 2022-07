Social, comunicazione e non solo: quali sono le app più scaricate del momento

globalist

15 Luglio 2022 - 00.19

Il mercato delle applicazioni per dispositivi mobili è in continua evoluzione e giorno dopo giorno si arricchisce di contenuti sempre nuovi e di valore rivolti alle diverse nicchie di utenti. Dal punto di vista dei download globali, i dati registrati in questa prima metà del 2022 parlano in particolare di una forte predominanza delle app relative a social network e programmi per la comunicazione interpersonale, che ormai vengono utilizzati anche dalle persone meno tecnologiche. Ecco il punto della situazione.

Un’app per ogni esigenza

La diffusione degli smartphone e dei tablet, dispositivi che hanno permesso di accedere a internet anche in versione mobile, ha portato a radicali cambiamenti nelle abitudini degli utenti, che oggi si trovano a disporre di soluzioni pratiche e avanzate per qualsiasi tipo di esigenza. Non è solo il settore della comunicazione ad avvalersi di queste tecnologie, infatti, ma anche molti altri ambiti prima legati a una dimensione fisica o comunque al ricorso a PC fissi, come quelli professionale e turistico.

Uno dei settori più interessati dal cambiamento è, per esempio, quello dell’intrattenimento, dove abbiamo visto fiorire in pochi anni tantissime piattaforme dedicate a svaghi e passatempi di ogni genere. Gli amanti della musica o di film e serie TV hanno trovato pane per i loro denti nelle proposte di operatori come Spotify, Netflix, Prime Video e tanti altri, mentre chi invece ricerca un divertimento di stampo ludico può oggi accedere con facilità a portali e app dedicati ai propri giochi preferiti.

In quest’ultimo comparto, in particolare, grande riscontro hanno avuto i casinò digitali, che hanno avuto il merito di trasferire una tipologia di passatempi ludici molto tradizionale e legata all’uso nelle sale fisiche verso il mondo digitale, con versioni ad hoc per desktop e mobile. Le società che gestiscono i casinò online hanno messo a punto software sempre più avanzati e apposite strategie di marketing, come i giri gratis per far testare i servizi offerti senza effettuare alcuna spesa, rivelatisi particolarmente apprezzati dagli utenti.

Tutto ciò ha portato allo sviluppo di un mercato florido e in continua crescita, che mese dopo mese accoglie nuovi utenti attratti non soltanto da cataloghi sempre più ricchi di proposte ma anche dalla sicurezza di avere a disposizione strumenti dotati di protocolli avanzati di protezione dei dati, un tema particolarmente caldo che proprio in questo settore viene trattato con estrema attenzione sin dalle prime esperienze in tal senso.

Le app più scaricate nel 2022

Dato uno sguardo generale al mondo delle applicazioni, è interessante osservare più nello specifico quali siano i titoli più popolari a livello di download eseguiti nel mondo. La notizia più eclatante, tenuto conto di ciò che accadeva negli anni passati, è il netto predominio di TikTok (3,5 miliardi di download) nella classifica delle app più scaricate: la piattaforma cinese, infatti, ha ormai letteralmente scalzato quelle che fino a poco tempo fa erano i social più amati, ossia Instagram e Facebook, che attualmente si posizionano secondo e terzo in classifica.

In realtà, la “sfida” tra i tre colossi si gioca molto sulle diverse fasce di utenza, dal momento che TikTok gode soprattutto del favore dei giovanissimi, grazie ai quali si è avuto il boom di download degli ultimi 2 anni, mentre Instagram e Facebook continuano a essere utilizzati dalle fasce di età più avanzata. In particolare, il social creato da Zuckerberg resta ancorato a quella fetta di pubblico che ne aveva permesso l’esplosione iniziale, ossia quelli che oggi sono over 30 (e oltre) e che una decina d’anni fa avevano partecipato massivamente alla diffusione globale del brand.

Dietro i social più famosi, si collocano poi le principali app di messaggistica, a dimostrazione del fatto che internet e i dispositivi mobili risultano essere principalmente strumenti di comunicazione al servizio di tutti. Ecco dunque i dati relativi a WhatsApp e Telegram, che si confermano le applicazioni preferite a livello mondiale per ciò che riguarda lo scambio di messaggi, ma anche l’invio di foto, video e documenti.

Da notare, in questo settore, è soprattutto la crescita di Telegram, favorita dalla nascita di tantissimi “canali” privati che permettono lo scambio di informazioni e messaggi tra persone interessate a uno stesso argomento, ma anche dalla percezione di maggiore sicurezza e privacy rispetto a WhatsApp, un aspetto da non sottovalutare soprattutto nell’ottica dei continui cambiamenti legislativi in materia.