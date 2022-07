globalist

15 Luglio 2022 - 15.12

“Filorosso” va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3. Con Giorgio Zanchini, insieme a Roberta Rei, commentatori, protagonisti, ma anche collegamenti e servizi per raccontare le dimissioni di Mario Draghi e la crisi politica in cui è precipitata l’Italia.

Una puntata speciale con ospiti e collegamenti esterni per approfondire gli ultimi sviluppi legati alla crisi di governo, con le dimissioni del premier e la decisione attesa nelle prossime ore del Movimento 5 Stelle.