Johnny Depp vs Amber Heard, il processo più social e trash del momento: attesa per il verdetto

31 Maggio 2022 - 12.30

I giurati che stanno valutando le cause di Johnny Depp e Amber Heard si riuniranno oggi per deliberare sulle presunte diffamazioni e se uno dei due attori un risarcimento milionario.

La 58enne star di “Pirati dei Caraibi”, ha citato in giudizio l’ex moglie Heard per 50 milioni di dollari, sostenendo che lo avrebbe diffamato quando si è definita “una figura pubblica che rappresenta l’abuso domestico” in un articolo di giornale. Amber Heard, 36 anni, ha controquerelato per 100 milioni di dollari l’ex marito, sostenendo che sarebbe stata diffamata quando il suo avvocato ha definito le accuse una “bufala”.

Depp ha negato di aver picchiato Heard o qualsiasi altra donna e ha detto che è stata lei ad aver assunto atteggiamenti violenti nella loro relazione. Al centro della causa legale c’è l’articolo di Heard del dicembre 2018 sul Washington Post, in cui ha rilasciato una dichiarazione sugli abusi domestici. L’articolo non citava Depp per nome, ma il suo avvocato ha detto ai giurati che era chiaro che la donna si riferisse a lui.

Johnny Depp e Amber Heard si sono conosciuti nel 2011 durante le riprese di “The Rum Diary” e si sono sposati nel febbraio 2015. Il loro divorzio si è concluso circa due anni dopo. Nel corso di sei settimane di procedimento, i giurati hanno ascoltato le registrazioni dei litigi della coppia e hanno visto foto del dito insanguinato di Depp. L’uomo ha dichiarato che la parte superiore del dito è stata recisa quando Heard gli ha lanciato contro una bottiglia di vodka nel 2015.

La Heard ha negato di aver ferito il dito di Depp e ha detto che quella sera Depp l’ha aggredita sessualmente con una bottiglia di liquore. Ha detto di averlo colpito solo per difendere se stessa o sua sorella.

La testimonianza è stata ampiamente trasmessa in diretta streaming sui social media, attirando un vasto pubblico curioso di ascoltare i dettagli della travagliata relazione della coppia.

Depp ha dichiarato che le accuse della Heard gli sono costate “tutto”. Un nuovo film sui “Pirati” è stato accantonato e Depp è stato sostituito nel franchise cinematografico di “Animali fantastici”, uno spinoff di “Harry Potter”.