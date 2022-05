"L'Isola dei famosi", questa sera alle 21.25 su Canale 5: le anticipazioni del reality condotto da Ilary Blasi

globalist

30 Maggio 2022 - 15.55

Preroll

L’Isola dei famosi torna questa era, in prima serata su Canale 5, con la ventunesima puntata della stagione. Insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall’Honduras come semrpe ci sarà Alvin.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Uno fra Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Nick Luciani e Marialaura De Vitis dovrà lascerà la Palapa. Ma ci sarà anche un’altra eliminazione, con il pubblico da casa che potrà mandare a Playa Sgamadissima un altro naufrago attraverso il televoto.I due eliminati si scontreranno con Roger Balduino e due tra loro dovranno tornare definitivamente in Italia.