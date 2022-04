Domenica In, Jovanotti e don Antonio Mazzi tra gli ospiti di Mara Venier

globalist

9 Aprile 2022 - 12.03

Preroll

Un appuntamento tradizionale: in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, domenica 10 aprile dalle 14 su Rai 1, andrà in onda la 30° puntata di ‘Domenica In’, condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento: in apertura, un ampio spazio con Jovanotti che, con la sua chitarra, ripercorrerà alcune tappe della sua lunga carriera artistica ed accennerà alcuni suoi grandi successi, oltre a presentare l’ultimo singolo ‘I Love you baby’, che fa parte del suo nuovo progetto discografico ‘Mediterraneo’.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Don Antonio Mazzi, sarà in studio per presentare il suo ultimo libro ‘Gesù uomo vero’ ed insieme a Mara Venier, Andrea Roncato e Stefano Masciarelli, ricorderanno alcune edizioni storiche di ‘Domenica in’ degli anni ’90. La coppia di comici Lillo e Greg, presenteranno il loro nuovo film ‘Gli idoli delle donne’, nelle sale cinematografiche dal 14 aprile.

Middle placement Mobile

Ancora spazio alla musica con Sangiovanni, che si esibirà con il suo nuovo singolo ‘Corto circuito’, tratto dal suo primo album ‘Cadere Volare’. Il regista e sceneggiatore Ferzan Ozpetek, racconterà la sua carriera di regista di film di successo ed insieme ad alcuni attori del cast, presenterà la serie tv ‘Le Fate ignoranti’, tratta dall’ omonimo film del 2001.