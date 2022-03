Lite tv tra Orsini e Parsi: a Cartabianca va in scena il circo

globalist

29 Marzo 2022 - 23.16

Cartabianca non è una trasmissione. Ma è un circo. Ormai si cerca la telerissa a proposito con Bianca Berlinguer, la conduttrice che parla parla parla parla, interrompe a sproposito gli ospiti, non lascia finire i ragionamenti e si insolentisce se qualcuno cerca di sottrarsi a questo schema.

Così ha lasciato che Alessandro Orsini facesse il verso al professor Vittorio Emanuele Parsi, che lo insolentisse senza intervenire e solo perché – pochi secondi prima – Parsi aveva ricordato che era venuto in trasmissione per parlare di fatti e la Berlinguer se l’era presa male.



Ormai è abbastanza chiaro che a Cartabianca si favoriscono le risse che fanno bene agli ascolti. La guerra in Ucraina è una tragedia. Nessuno ha la verità in tasca. Ma dal servizio pubblico ci si aspetta serietà.

La lite in studio

Lite in tv tra il professor Vittorio Parsi e il professor Alessandro Orsini a Cartabianca su Rai 3. Si discute di guerra tra Ucraina e Russia. Parsi, politologo e docente alla Cattolica, discute con la conduttrice Bianca Berlinguer. Mentre Parsi sembra orientato a interrompere il collegamento, dallo studio interviene Orsini: “Non hai detto nulla, hai fatto una figuraccia. Hai fatto un intervento da saccente, non hai nulla da dire”. “Volevo evitare proprio questo, volevo evitare di fare da cassa di risonanza a questa buffonate”, dice Parsi prima di interrompere il collegamento.