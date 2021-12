Scommesse sportive o giocare al casinò: qual è l’opzione migliore?

globalist

23 Dicembre 2021

Preroll

Esistono essenzialmente due tipi principali di gioco d’azzardo online: giocare al casinò o piazzare delle scommesse sportive. Entrambi sono incredibilmente popolari ed è abbastanza difficile determinare quale sia l’opzione più divertente. Ancora più importante, è quasi impossibile stabilire quale sia la soluzione miglior e per provare a fare un po’ di soldi giocando online.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Solo una comparazione tra le due cose può schiarire le idee e permettere di orientarsi sulle scommesse dei bookmaker online o sui tavoli verdi dei casinò sul web.

Middle placement Mobile

I vantaggi nel giocare al casinò

Dynamic 1

I giochi da casinò sono praticamente tutti i tipi di giochi d’azzardo che posso essere praticati in una casa da gioco sul web. In sostanza, si può sfidare la fortuna alle slot machine online, alle video slot progressive (quelle con il jackpot), ai classici giochi da tavolo fino al bingo e ai gratta e vinci.

Ultimamente stanno prendendo sempre più piede i giochi in diretta streaming. Questi riproducono efficacemente sul computer l’atmosfera del casinò tradizionale. Disponibile 24 ore su 24, il live casinò’ permette di elevare l’esperienza di gioco interagendo con dei veri croupier.

Dynamic 2

È usanza dei casinò online offrire numerose e generose promozioni e bonus di benvenuto. Queste in genere sono molto più allettanti di quelle proposte dai siti di scommesse sportive. Si possono facilmente ottenere, sia per i nuovi iscritti che per coloro che già usano la piattaforma, una serie di bonus come:

giri gratuiti sulle slot machine;

cashback sulle perdite subite;

bonus di benvenuto;

denaro gratis ricaricando il conto in determinati giorni della settimana.

A questo si aggiungono spesso gli interessanti programmi fedeltà. Questi permettono di accumulare punti che poi possono essere riconvertiti di bonus o anche in altri vantaggi come premi reali. Naturalmente, tutto questo dipende dal casinò a cui si decida di iscriversi; quindi, è bene dare un’occhiata a tutte le promozioni disponibili prima di procedere con l’apertura dell’account. Questo fornisce il quadro generale di quanto possa essere convenienti giocare sul medio lungo periodo sul portale scelto.

Dynamic 3

I casinò sono disponibili in ogni momento

In tutto questo non è da dimenticare la disponibilità perenne dei giochi. Ogni giorno della settimana, anche nei giorni di festività nazionali, 24 ore al giorno. In sostanza, ogni volta che si decida di giocare, è possibile semplicemente accedere a un casinò e in pochi minuti si sta già sfidando la fortuna.

Dynamic 4

Se proprio dobbiamo parlare tempo da attendere è forse solo quello necessario per i controlli di identità. Questi sono necessari per attivare tutte le funzioni e non avere limitazioni sul conto.

I vantaggi delle scommesse sportive

Dynamic 5

Le scommesse sportive sono esattamente ciò che suggerisce il nome: si tratta di scommettere sugli eventi di sport. Attualmente, oltre a scommettere su sport come calcio, calcio, rugby, basket e molti altri, puoi anche scommettere occasionalmente su eventi politici e culturali.

In sostanza, il principale vantaggio delle scommesse sportive è dato dal fascino unico che consente di utilizzare le proprie conoscenze e competenze in sport specifici. Il tutto al fine di formulare ipotesi e pronostici plausibili provando a vincere ingenti somme.

Al giorno d’oggi la schedina al bar e le sale corse sono state facilmente rimpiazzate dalla potenza della rete internet. Oggi basta poco tempo e pochi click per trovare quote interessanti su una partita oppure cercare sport minori su cui piazzare i propri pronostici. Le scommesse sportive si svolgono sui siti dei bookmaker online anche se non tutti offrono una copertura capillare con tutti gli sport disponibili

La ricerca dei giusti bookmaker potrebbe prendere un po’ di tempo e diventano molto interessanti le recensioni di siti indipendenti di valutazione. Uno dei parametri che spesso viene preso in considerazione è proprio il numero di sport, campionati o eventi speciali disponibili per le scommesse.

Anche i bookmaker offrono bonus di benvenuto e promozioni ricorrenti ai propri gambler. Non sono neanche rare le scommesse rimborsate in caso di pronostico non indovinato o cashback settimanali sulle perdite subite.

L’unico vero svantaggio è l’attesa della fine dell’evento per capire l’esito della giocata. Non c’è la velocità e l’immediatezza che invece sono tipiche dei giochi da casinò. Questo è in realtà un falso problema in quanto lo scommettitore su eventi sportivi si nutre anche dell’emozione dell’attesa e dello svolgimento della partita stessa.

Quale soluzione è la migliore giocare al casinò o scommettere?

Non possiamo davvero dire quale sia meglio perché è tutta una questione di gusti personali e di abilità specifiche. Le scommesse sportive, per essere effettuate al meglio richiedono una conoscenza approfondita della materia. I giochi da casinò hanno invece regole più semplici e strategie meno arzigogolate ma la fortuna ha un peso decisamente maggiore.

Chi sta cercando un modo per passare del tempo divertendosi e facendo qualche soldo non deve altro che capire le differenze tra i due sistemi. Il gusto e la passione personale gli diranno poi su cosa orientarsi.

In Italia il calcio è uno sport amatissimo e molto seguito. Delle discrete conoscenze delle squadre e di come stanno performando nel campionato sono alla portata di tutti. I giochi da casinò potrebbero non essere conosciuti da tutti ma le regole sono semplici da apprendere e il ritmo di gioco ben più serrato.

Entrambe le soluzioni offrono una varietà di opzioni elevata. Moltissimi campionati e sport disponibili sui bookmaker e altrettanti giochi e varianti degli stessi nei casinò online.

Chi è comunque nell’impasse della scelta allora può anche decidere di non decidere. La maggior parte dei siti di gioco offrono entrambe le soluzioni. Le due opzioni convivono tranquillamente sui portali dedicati. La parte casinò ricca di giochi e bonus dedicati, quella delle scommesse con numerose opzioni di scommesse. Quindi, volendo le due cose si possono praticare insieme senza neanche dover aprire troppi account in giro!

Ricorda infine di fare in modo che il gioco sia sempre e solo un divertimento e non un’ossessione. Non scommettere o giocare delle cifre che non puoi permetterti di perdere e godi le tue vittorie ai tavoli verdi o tramite i tuoi pronostici senza nessuna ansia!