Arriva FormeWebTv: la piattaforma che racconta storie e realtà virtuose

admpumiddle

outstream

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

FormeWebTV è una piattaforma che pone al centro del suo progetto il racconto di storie e realtà virtuose realizzate da giovani nel territorio laziale.Un obiettivo ambizioso e stimolante sia per chi si racconta sia per chi ascolta, attraverso un linguaggio moderno veloce e al tempo stesso di approfondimento, si punta a raggiungere nuove platee interessate al mondo delle arti e alle diverse identità del proprio territorio.Un progetto al quale ha creduto per prima la Regione Lazio sostenendolo e premiandolo con il finanziamento del bando “Impresa fa Cultura”, grazie ai fondi dell’Unione Europea volti ad aiutare e sviluppare nuove modalità imprenditoriali che possano stimolare la divulgazione culturale, FormeWebTv è realizzato da Maiora Film e si avvarrà inoltre di preziose collaborazioni con scuole d’arte, di cinema, di giornalismo, aprendo le porte a tutti coloro che avranno voglia di confrontarsi con il progetto portando il loro sguardo e il loro contributo.E' un portale inclusivo che punta a far emergere tematiche urbane che restano solitamente nascoste o trascurate, partendo da Roma, ma con la prospettiva di allargare ben presto il raggio di azione. Lo spunto che ha dato il via al progetto è il romanzo di Italo Calvino “Le città invisibili”, da qui l'idea di dar voce alle tante realtà “invisibili” segrete e vibranti che vivono dentro le metropoli come Roma, dal centro alla periferie.L'obiettivo è quello di creare gradualmente una vera e propria rete, tra artisti del territorio (pittori, street artist, musicisti, video makers, fotografi, scultori, artigiani, ecc) e creare collaborazioni tra giovani professionisti provenienti da realtà ed esperienze diverse.FormeWebTv sarà disponibile online per tutto il territorio nazionale dal 12 ottobre 2021, su piattaforma per web e mobile. Si svilupperà attraverso quattro canali Arte, Cinema, Mosaico e Approfondimenti che verranno messi a disposizione degli utenti in forma completamente gratuita. I video proposti offriranno nuove occasioni di conoscenza con una fruizione leggera, moderna e incisiva. La cultura come forma di investimento per stimolare il mercato del lavoro giovanile. Parte da qui l’avventura di FormeWebtv, i più giovani sono al centro del progetto, con lo scopo di valorizzare il loro talento rendendoli protagonisti attivi di un nuovo modo di fare cultura.I canali di cui si compone FormeWebtv:: questo canale sarà dedicato agli artisti e alle opere presenti sul territorio; raccontati attraverso video e interviste.: si occuperà di raccogliere film indipendenti da tutto il mondo, in formato breve e medio di qualsiasi genere cinematografico.: è il canale che si lega maggiormente all'identità territoriale. Accoglierà e produrrà storie originali e piccoli reportage su realtà urbane ed extraurbane raccontate direttamente da chi le vive, senza filtri e con un linguaggio diretto. Mosaico si caratterizza per dare maggior libertà di espressione nei contenuti e per cercare sempre diversi sguardi e prospettive.: quest’ultimo canale ospiterà conversazioni e interviste in stile masterclass a tema libero. Qui si avrà anche la possibilità di approfondire