Lucarelli-Fatto Quotidiano separazione tra le polemiche: "Situazione surreale, io sempre corretta"

Continuano le polemiche tra il Fatto Quotidiano e Selvaggia Lucarelli, ormai ex collaboratrice del giornale dopo essere stata assunta dal The post international come caporedattore delle sezioni cronaca e spettacolo.

La giornalista di Civitavecchia ha inviato una lettera giornale ItaliaOggi come ideale replica ad un’altra lettera uscita ieri nello stesso giornale a firma di Cinzia Monteverdi, amministratore delegato del Fatto Quotidiano, nella quale venivano spiegati, in modo percepito come spregiativo, i termini della collaborazione tra il quotidiano e la Lucarelli.

“Mi trovo nella surreale situazione – scrive la giornalista - di dover rispondere alla lettera dell’amministratore delegato del Fatto Quotidiano Cinzia Monteverdi inviata ieri al vostro giornale ma, di fatto, indirizzata a me. La Monteverdi – prosegue - si è sentita in dovere di spiegare alcune mie recenti scelte lavorative (il mio passaggio sul web a Tpi) ricostruendo i miei cinque anni di collaborazione con Il Fatto a modo suo, omettendo un’infinità di passaggi fondamentali di cui non intendo scrivere pubblicamente. Mi avrebbe potuto comodamente telefonare per parlarne”.

La Lucarelli ha poi voluto in un tweet sottolineare la sua correttezza nei confronti dell’ormai ex giornale: “In questi 5 anni ho sempre rispettato colleghi, direttori e ad del giornale per cui lavoro, pur non condividendo spesso pensieri, posizioni e modi, sia nel pubblico che nel privato”.