Facebook va in crash in tutto il mondo e i leghisti ne approfittano: “È un complotto contro di noi”

O ci fanno, o ci sono: è davvero difficile da dire con i leghisti. Certo è che qualunque occasione è buona per inventare. Fake news, complotti, emergenze, invasioni: tutto fa brodo. Se poi ci si mette di mezzo anche la fortuna, allora sembra che ci sia davvero un complotto del destino per far vincere la Lega.Ieri molti leghisti italiani hanno cominciato a far circolare la notizia che Facebook stava deliberatamente bloccando le notifiche dei loro profili per 'impedire ai leghisti di comunicare tra loro' come ha detto uno di questi complottisti illuminati.In realtà, Facebook è andato in crash, come riportano le migliaia di segnalazioni da tutto il mondo. Peraltro, il problema riguardava esclusivamente l'app, non il sito. Certo, come poi segnala il sito NextQuotidiano , c'è anche quello che appena l'altro ieri sosteneva che Facebook gli stesse impedendo di commentare per censurarlo. Lo ha scritto in un commento.Come si diceva all'inizio, o ci fanno o ci sono.