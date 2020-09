Vittoria Franco: «La Toscana di sinistra è cultura dei diritti di tutti, attenti alla destra»

Se la destra della leghista Susanna Ceccardi (sostenuta con forza da Salvini e da Giorgia Meloni) prende il governo dellaè a rischio quanto ha fatto l’amministrazione di sinistra. No, di più: è in pericolo una cultura di diritti di inclusione, una cultura che ha ampliato servizi come gli asili nido, una cultura che aiuta le donne nel mercato del lavoro, un’attenzione alle realtà culturali del territorio. Lo sostiene: filosofa e politica, saggista, origini calabresi, nata nel 1949, vive da una vita nella regione, già senatrice prima per i Ds poi per il Pd, tira un bilancio per quanto sintetico di quanto a suo parere ha fatto l’amministrazione di centro sinistra guidata negli ultimi due quinquenni dal governatore Enrico Rossi. Dalla scuola al salvataggio degli Archivi Alinari alla tutela delle donne, Vittoria Franco ha uno sguardo di insieme ampio, una conoscenza profonda della realtà, e invita i concittadini a votare le forze che sostengono il candidato Eugenio Giani, a chi non è nei confini toscani, a ricordare quale idea vera della cultura ha la destra italiana.Prima di tutto bisogna capire cosa è la Toscana che ha come punto identitario fondamentale la cultura: questa regione è la cultura, certo è un concentrato di tesori, è una delle regioni più importanti e conosciute e frequentate al mondo, però è anche una storia di progresso, di diritti anticipati. Pensiamo alla pena di morte: primo Stato al mondo, nel 1786 il Granducato di Toscana l’ha cancellata. È un segno indelebile. La storia repubblicana è una storia di diritti anticipati, è un punto identitario. Negli ultimi dieci anni è una storia di inclusione, di dialogo. Don Milani non è avulso da queste terre, ha segnato la storia toscana quanto a inclusione delle fasce più emarginate, dei meno abbienti, è una storia di solidarietà. Come lo è il dialogo tra le religioni.Siamo una delle regioni con il tempo pieno più esteso. Siamo una delle regioni con gli istituti di formazione professionale più attrezzati e inserisco questo aspetto nell’inclusione e nella cultura, è fondamentale. Dobbiamo aggiungere come non sia un caso che l’Istituto Europeo sia a Firenze: è qui perché la Toscana rappresenta una terra di accoglienza, di produzione di culture, di creazione di un tessuto culturale. E poi dobbiamo parlare dei centri di ricerca più importanti, come la Normale e il Sant’Anna di Pisa che sono tra le migliori università al mondo, e a Siena: in questi giorni si è saputo che nella città del Palio c’è un centro che verrà ulteriormente finanziato dallo Stato, privato, perché sta sperimentando la cura per il Covid, non solo il vaccino. La regione offre questo sistema perché ha un tessuto così ricco di competenze e di storia.Non lo so se lo buttano giù: se viene meno la centralità della cultura questi e altri istituti ne soffriranno molto.Il tempo pieno è molto importante, nel sud non si trova e non c’è in tutta Italia. La Toscana ha fatto una battaglia generalizzata. Inoltre gli asili nido sono andati aumentando, siamo tra le regioni che ne hanno di più e fanno parte della fascia di istruzione ed educazione, non sono solo un parcheggio dei bambini ma un momento di crescita e di socializzazione dei bambini e questa è stata una delle prime regioni a recepirlo.Certo: ne ha sofferto tutta la cultura, ne hanno sofferto i musei, soprattutto ne ha sofferto lo spettacolo dal vivo, e penso a chi ci lavora. Mi auguro che se Giani sarà governatore recepisca questa sofferenza anche se questa regione ha una Fondazione toscana spettacolo con un ruolo importante nel tenere insieme i 240 teatri di tutto il territorio. È infatti cultura avere istituzioni in tutto il territorio, anche nei paesi, e la Fondazione cerca di sostenerle. Questa è stata tra le prime Regioni a istituire un albo degli istituti culturali che garantisce certezza di finanziamenti. Ho presieduto l’Istituto Gramsci toscano e posso dire che è importantissimo sapere che, se avevi svolto attività adeguate, per tre anni avevi finanziamenti. Poi le risorse sono diminuite ma a causa dei tagli alla cultura nazionale. Quando era al governo nazionale la destra ha portato avanti i tagli alla cultura considerata poco importante rispetto a altre priorità. Lo abbiamo sperimentato, abbiamo visto messo in pratica lo slogan “con la cultura non si mangia”. Non possiamo correre questo rischio.La Regione Toscana ha rifiutato di avere centri di accoglienza come altre regioni. Rossi ha preteso una inedita sperimentazione, dai risultati positivi: l’accoglienza diffusa in piccoli gruppi in tutta la regione. E c’è riuscito. Ha ottenuto risultati molto positivi: integrare piccoli gruppi è infatti molto più facile. Avere questa sensibilità culturale significa avere un’altra sensibilità politica risolvendo bene il problemaGiusto, sono due momenti in cui la Regione toscana ha investito molto nella cultura. Aiuta che l’assessore alla cultura, Monica Barni, sia anche vicepresidente. Salvare l’archivio Alinari non era affatto scontato né facile. E anche il patrimonio culturale della Ginori è uno strumento di identità importante.Sono d’accordo. Questa è stata la prima regione ad avere una specie di carta delle donne. È un documento cogente che individua la democrazia paritaria come uno degli elementi di governo della Regione Toscana. Creare incentivi per il lavoro, oppure il sostegno ai centri anti-violenza, sono scelte ispirate alla democrazia paritaria per valorizzare tra l’altro la presenza femminile negli enti e quindi nel mercato del lavoro. Mi auguro che, se governa Giani, continui a rifinanziare questa legge così importante. Per le donne vorrei ricordare che sul piano della sanità siamo tra le prime regioni a promuovere lo screening di massa per prevenire tumori al seno e all’utero. Certo ora bisognerebbe investire di più sui consultori.Quei tre giorni erano stati previsti in un primo momento e per una donna sono molto negativi. Per fortuna il ministro della Sanità Roberto Speranza ha emanato linee guida nazionali per cui l’amministrazione umbra che ha provato a reintrodurli ha dovuto fare un passo indietro. Ma in risposta a quell’atto la Regione Toscana ha subito deliberato che non importano tre giorni, che si può fare l’interruzione di gravidanza farmacologica in centri specializzati. Quell’atto umbro è indicativo: dove governa la destra assistiamo a una regressione, non un avanzamento, nella pratica dei diritti.Con la destra questa capacità espansiva di diritti e crescita culturale sarebbe ad alto rischio. Con la destra al governo italiano le risorse alla cultura diminuirono, il ministro Giulio Tremonti tagliava, quando fu ministro dell’istruzione, università e ricerca Mariastella Gelmini tagliò all’istruzione otto miliardi, altri a università e ricerca. La destra rappresenta la linea dei tagli alla cultura: perché qua non dovrebbe accadere? Perciò invito con forza a votare il candidato di centro sinistra Eugenio Giani.