L’assessore Sacchi: «La cultura rinasce solo con una grande regia pubblica»

Con altri undici omologhi di altrettante città (sotto l’intervista trovate l’elenco dei nomi) con giunte per lo più di centro sinistra ma anche Cinque Stelle e centro destra,alla moda e al design delè in prima fila nel reclamare un impegno diretto dello Stato in una rinascita per la cultura post-Covid19. Con i colleghi ha firmato una lettera-appello al governo e di suo propone una via per la storica sala della Pergola che potrebbe applicarsi ad altri teatri storici i teatri all’italiana, ovvero allestire spettacoli nella platea lasciando gli spettatori nei palchi.Nato a Milano nel 1983, cresciuto nell’adolescenza a Invorio nel Novarese, laureato in Scienze della comunicazione all’Università Statale di Milano, Sacchi si è occupato di organizzazione culturale fin dal 2011 nella città d’origine, dove insegna al Politecnico di Milano, e a Firenze dove cura la “macchina” dell’Estate fiorentina dal 2015. È assessore della seconda giunta guidata dal sindaco Pd Dario Nardella dal 2019.Ad altri undici assessori e a me il tema è molto chiaro. Fin dal primo decreto sull’emergenza sanitaria abbiamo creato un confronto con il governo, con il ministro ai beni culturali Dario Franceschini e con il Segretario generale del Mibact Salvo Nastasi, affinché il mondo dell’industria culturale abbia un ruolo importante nello schema di ripartenza del paese. A mio avviso nel primo famoso “dpcm” sui primi 25 miliardi del “Cura Italia” la cultura è presente: possiamo discutere su quanto e quale tipo di supporti però il lavoro culturale è stato giustamente incluso come un capitolo di immediata urgenza. Quindi esprimo soddisfazione per le misure a supporto dei più fragili, dai 600 euro per i lavoratori dello spettacolo nel decreto del Mibact ai 130 milioni aggiuntivi extra Fus (il Fondo unico dello spettacolo, ndr) ai 20 milioni per le persone del settore che non avevano supporto dal ministero. Mi sono molto attivato anche per i soggetti più fragili come i lavoratori intermittenti, le persone a chiamata, che hanno meno garanzie. Da un lato questo c’è.Dall’altro è necessario richiedere, e non risparmierò voce, penna e minuti, un versamento a supporto di una situazione senza precedenti anche dal punto di vista socio-economico. È di estrema emergenza un versamento correlato alla spesa culturale: è fondamentale che il Governo si attivi con il famoso decreto “Cura Comuni” chiesto dall’Anci, dai sindaci e non ultimo dal sindaco Nardella. Come amministrazione noi perdiamo circa 150 milioni. La preoccupazione è grande. Non smetto di chiedere un fondo che ridia la possibilità di riaprire musei, biblioteche e teatri con economie che oggi non ci sono. Non voglio fare variazioni di bilancio ma se non entrano economie a supporto rischiamo un default.Al Comune di Firenze abbiamo investito molto sulla cultura. Abbiamo otto musei civici, da Palazzo Vecchio che in tempi di salute ha 870-900mila visitatori l’anno al Museo del ‘900 e dell’arte contemporanea che inaugura insieme tre o quattro mostre al Bardini che pur con le sue preziosissime opere vede entrare un fiorentino su trecento. Faccio questi esempi perché credo fortemente nel modello Firenze di un investimento pubblico in primissima linea. Aggiungo l’Estate fiorentina, progetto del quale mi sono occupato da vicino negli ultimi sei anni: dai 250mila euro di risorse di allora siamo passati a un milione. Qui il pubblico scommette, investe e dà fiducia al terzo settore culturale, al mondo più indipendente. Quindi credo che l’ente pubblico debba e avrà avere un ruolo nel ricostruire un sistema diventato virtuoso che ha permesso a Firenze di arrivare tra i primi negli indicatori europei per vitalità culturale. Sono d’accordo: dovremo raggiungere risultati con una grande regia pubblica, non lasciando in mani private la cultura, anche se con l’Art Bonus abbiamo restaurato la Fontana del Nettuno di Bartolomeo Ammannati in piazza Signoria grazie a una grande casa di moda.L’Art Bonus è una misura lungimirante e acuta, ha avvicinato molti privati all’aiuto delle politiche culturali. Noi proponiamo di estenderlo a tutte le categorie della cultura, anche perché mette insieme il pubblico e il privato, seppur ognuno con il suo ruolo, negli sforzi per giovare la comunità.In quell’intervista ho detto di candidare Firenze a città laboratorio di idee per la ripartenza. Formulare idee vuol dire trovare formule da sottoporre alle autorità governative, sanitarie e di pubblica sicurezza. La proposta sulla Pergola risale alla conformazione del primo teatro italiano del mondo: i palchi sono molto sicuri, non hanno il problema della prossimità con altre persone se non con chi viene insieme a te. Proporrò alle autorità di rimuovere temporaneamente la platea, che alla Pergola può essere rimossa, trasformandola in luogo scenico per performance, danza, monologhi. Con due persone a palco per 75 palchi potremmo arrivare a 150 spettatori.Credo che le proposte inserite nel Piano urbanistico, che non è una mia delega, vadano in questa direzione che condivido. Il sindaco Nardella ha tra l’altro proposto incentivi per la vita in centro. È il momento di accelerare il ripensamento delle funzioni del centro cittadino: il tragico contesto del Coronavirus permette a chi amministra le città di pensare a nuove forme di vivere i nostri certi urbani, è una necessità.Luca Bergamo, vicesindaco con delega alla Crescita Culturale - RomaAdham Darawsha - assessore alla Cultura del Comune - PalermoFilippo Del Corno, assessore alla Cultura - MilanoEleonora de Majo, assessora alla Cultura e al Turismo - NapoliBarbara Grosso, assessora alle Politiche Culturali, dell'Istruzione, per i Giovani - GenovaFrancesca Paola Leon, assessora alla Cultura - TorinoMatteo Lepore, assessore alla Cultura e al Turismo - BolognaPaola Mar, assessora al Turismo, Toponomastica, Decentramento e Municipalità - VeneziaPaolo Marasca, assessore Cultura, Turismo e Politiche Giovanili - AnconaInes Pierucci, assessora alle Politiche Culturali e Turistiche - BariPaola Piroddi, assessora Cultura, Spettacolo, Verde Pubblico e Benessere Animale - CagliariTommaso Sacchi, assessore alla Cultura - Firenze