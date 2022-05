Come i Casinò online hanno cambiato il panorama del gioco d'azzardo in Italia

globalist

9 Maggio 2022 - 16.52

Un po’ di storia

Il gioco d’azzardo nasce in Italia nel XVI secolo e, in origine, era riservato ai circoli esclusivi dei nobili. Pian piano prese piede, coinvolgendo, inizialmente, la borghesia per poi approdare anche nei ceti meno abbienti della popolazione.

Secondo gli esperti di CasinoAffidabile.com il primo casinò nacque nel 1638 a Venezia e dopo ben due secoli fu a Montecarlo che Florestano I di Monaco inaugurò nel 1854 il casinò, legalizzando il gioco d’azzardo. Nei primi del 1900 nascono in Italia i due casinò più famosi, quello di Sanremo fondato nel 1905 e quello di campione d’Italia nel 1917.

(Fonte: https://www.casinosanremo.it/il-casino/immagini/)

La rivoluzione digitale che ha trasformato il nostro quotidiano, ha investito anche il mondo dei giochi online. A partire dagli anni duemila sono nate sempre più nuove piattaforme che sostituivano o si affiancavano ai casinò tradizionali. Un’ulteriore spinta è stata dettata oltre che dalla situazione pandemica anche dal conseguente sviluppo tecnologico.

Le prime licenze per i siti di casinò on line risalgono alla metà degli anni ’90. E per quanto potessero sembrare innovativi per quell’epoca le limitazioni erano tante: dalle connessioni lente ai software e alla tecnologia non ancora performante. Ma nonostante questo il mondo del gaming si è ritagliato uno suo spazio di mercato. L’interesse mostrato dagli utenti convinse molti investitori a credere in questo business e tanti i provider iniziarono a programmare giochi e nuovi siti dedicati alle scommesse e al casinò.

Grazie allo sviluppo tecnologico software più evoluti, giochi sempre più numerosi e diversificati per genere e tipologia favorirono le offerte mirate a seconda del target e promozioni che contribuivano a fidelizzare il cliente. Il numero dei giocatori è aumentato in modo esponenziale e negli ultimi dieci anni c’è stato un vero e proprio exploit.

Se volete approfondire e capire ancora meglio quale sia l’entità di questo fenomeno, ogni anno l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica il Libro Blu dove si fa un’analisi del mercato dei giochi.

(Fonte: https://www.adm.gov.it/portale/libro-blu-2020)

Cosa dice la normativa

Il gioco d’azzardo e la conseguente tutela dei giocatori sono due temi molto sentiti dall’opinione pubblica. Il nostro ordinamento legislativo ha dato vita a numerosi atti che avevano lo scopo di regolamentare il gioco d’azzardo in Italia, tutelare le persone più fragili e a rischio e, allo stesso tempo, cercare di porre un freno al crimine organizzato e alle frodi.

E’ una materia ben disciplinata dalla normativa italiana ed è regolamentata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre che da diverse leggi regionali e da regolamenti e ordinanze comunali. Sin dagli inizi degli anni 2000 lo Stato italiano ha attuato una riforma che mirava a rendere questo settore più sicuro e controllato grazie al ruolo svolto dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

E’ stato solo nel 2005 che la legislazione ha dato un’ulteriore svolta con la chiusura di tutti quei siti che non erano in linea con la normativa e l’anno successivo con il decreto Bersani questo settore è stato aperto anche a operatori esteri. Nel 2006 arriva la licenza AAMS che ha lo scopo di tutelare il consumatore e contrastare il gioco illegale. Le società per ottenere la licenza devono sottostare a regole molto stringenti: promuovere il gioco responsabile, vigilare su comportamenti anomali e compulsivi, adottare sistemi e strumenti per il divieto dei giochi a minori di 18 anni e per garantire agli utenti la massima sicurezza nell’uso dei loro dati sensibili.

(Fonte: https://www.adm.gov.it/)

Lo sviluppo e la crescita nell’ultimo ventennio

Negli ultimi dieci anni gli utenti sono aumentati e i casinò per mantenersi al passo con le continue novità (soprattutto giochi e software) che vengono proposte ogni anno sul mercato devono continuamente rinnovarsi.

Possiamo affermare che lo sviluppo di questo settore si è manifestato come un vero e proprio terremoto e la crisi che, invece, ha colpito quei casinò tradizionali che non sono non sono stati capaci di adattarsi ai nuovi tempi trovando nuovi sbocchi, ha favorito i casinò on line stravolgendo nel corso di soli 10 anni l’intero comparto. L’avvento del web ha, infatti, ampliato la sfera di interesse, andando a prendere anche quella fetta di mercato che non amava i casinò tradizionali.

È sufficiente un tablet o un pc per giocare e da quando sono state introdotte le app gli utenti che si stanno appassionando alla roulette, blackjack, video poker e slot aumentano costantemente. Un nuovo modo innovativo, veloce e divertente di vivere il gambling. Il fatto stesso che anche i siti, nati in principio per le scommesse on line, hanno ampliato l’offerta inserendo le sezioni del casinò e a seguire del casinò live per giocare in tempo reale con un croupier dal vivo, dimostra come questo sia una fetta particolarmente appetibile a cui nessuno vuole rinunciare.

(Fonte: https://www.pexels.com/it-it/)

Il perché della crescita

Negli ultimi due decenni è cresciuto tantissimo il numero di casinò online certificati con licenza AAMS, catapultando questo mondo dal reale al digitale. Ma dietro ad ogni sito web, alla varietà dei giochi, ai software, alla tecnologia sempre più performante c’è una filiera produttiva di notevole entità.

Si sono moltiplicate, come affermano diverse fonti tra cui Il Meridiano news, le cosiddette software house, ovvero le case produttrici di questi giochi: programmatori, grafici, sviluppatori lavorano per creare giochi con ottime prestazioni e adatti a tutte le esigenze.

Tante piattaforme si sono create un loro spazio in questi anni, oltre a quelli più prettamente italiani come SNAI e Lottomatica, si sono presi la loro fetta di mercato anche operatori internazionali che vantano una lunga tradizione alle spalle, come ad esempio William Hill. Occorre ricordare che quelli affidabili e sicuri hanno il logo AMD e il numero di licenza in bella vista in Home Page.

(Fonte: snai.it; lottomatica-casinò.it; casino.williamhill.it)

Tra i giochi più popolari e richiesti ci sono, tra gli altri, le slot machine, il blackjack, la roulette. C’è una varietà tale che provarli tutti è una missione quasi impossibile! In realtà, i casinò propongono sempre le novità per poi mantenere solo i giochi più gettonati e, salvo qualche rara eccezione, sono i giochi più tradizionali anche se noi li vediamo poi declinati con grafiche e temi diversi.

(Fonte: https://pixabay.com/)

Un’ulteriore novità che ha dato a questo settore ancora più sprint è quello della sezione dedicata al gioco live.

Grazie allo streaming il giocatore si trova all’interno di una vera e propria sala da gioco con un croupier dal vivo. Sono tanti i giochi disponibili, in genere legati alla tradizione, dal blackjack alla roulette passando per il baccarat. E dato che anche l’occhio vuole la sua parte, al tavolo da gioco troviamo bellissime ragazze che svolgono il loro lavoro con professionalità, rendendo questa esperienza divertente e piacevole, dato l’alta percentuale di uomini che si siedono ai tavoli da gioco.

(Fonte: https://pixabay.com/)

Passato e presente, tradizione e innovazione si fondono per rendere la realtà virtuale quanto più reale possibile!

Conclusioni

La quota investita in questo settore è stata notevole ma è altrettanto notevole il ritorno delle vincite. Come evidenziato da AGIMEG, i casinò online negli ultimi anni hanno avuto un vero boom, con una crescita annua superiore al 40%. Questo si spiega anche con il fatto determinante che negli ultimi anni è migliorata parecchio la velocità della rete, permettendo di conseguenza lo sviluppo delle diverse piattaforme di gioco.

Anche i giochi online sono molto migliorati, basti pensare all’introduzione dei giochi live. In generale l’esperienza utente è cresciuta di pari passo con la crescita del mercato.

(Fonte: https://pixabay.com/)

Mercato che è sempre più sicuro grazie al controllo effettuato dallo Stato italiano, che per evitare azioni illegali e illegittime mette in gioco l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (l’ex AAMS). È l’ente pubblico che controlla i casinò e le scommesse per conto dello Stato. Le piattaforme sono sottoposte a regole molto rigide. A conferma di questo c’è il fatto che la maggior parte dei siti di casinò online promuovono il gioco in sicurezza.

È buona norma controllare sempre sul sito il numero di regolare licenza, che il logo ADM sia cliccabile e atterri al sito ufficiale e per evitare spiacevoli sorprese leggere attentamente le modalità di erogazione di bonus e vincite.

Il gioco, come valvola di sfogo ed evasione dalla realtà, ha sempre proliferato in periodi di crisi e l’illusione di potersi arricchire facilmente ha esercitato una grande potere di attrazione. Non è certo un caso, dunque, che nel corso del 2020 e del 2021 ci sia stato un incremento nel gioco online, soprattutto nel settore del casinò, anche perché il mondo delle scommesse era in parte fermo per la sospensione degli eventi sportivi.

Crisi economica, precarietà e incertezza del futuro hanno spinto molte persone alla ricerca di un riscatto, di una svolta anche se potenziale. A questi fattori si aggiunge che giocare in un casinò online è diventato più facile, l’innovazione tecnologia ha reso i giochi più fruibili, accattivanti e intuitivi.

(Fonte: https://pixabay.com/)

E guardando l’evoluzione, lo sviluppo e il mercato perennemente in crescita possiamo affermare che, al momento, questo settore non sembra aver raggiunto il punto di saturazione. Al contrario sembra invece che ci siano non pochi margini di crescita anche per i prossimi anni.