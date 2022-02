Cos’è il trading automatico e perché può essere la chiave del successo nel mercato delle crypto

globalist

18 Febbraio 2022 - 23.05

Tra gli investitori corre un detto: “va investito solo quanto ci si può permettere di perdere”. Sembra un punto di vista drastico, ma i rischi si nascondono dietro l’angolo tra fluttuazioni, inflazione, imprevisti in ambito economico o politico, per non parlare della pandemia in corso.

La diversità del mercato delle criptovalute non aiuta, anzi, confonde gli investitori alle prime armi che non sanno quali scegliere. I software di trading automatici aiutano ad automatizzare questo procedimento, togliendo il peso della scelta dalle spalle dei nuovi investitori e consentendo ai più esperti di diversificare il proprio portafoglio senza la necessità di avviare un’analisi approfondita di ogni moneta.

Come funziona un software di trading automatico?

Di solito, le operazioni di trading sono prettamente manuali: si analizza il mercato nel quale ci si vuole inserire, si sceglie uno stock e si apre una posizione; successivamente occorre monitorare l’andamento dello stock per massimizzare i profitti. Con un software di trading automatico, tutto viene semplificato perché è il mercato stesso a dettare il piano d’azione.

Per capire l’esatto funzionamento di questi software, bisogna sapere che il trading di criptovalute si basa sugli algoritmi, delle “formule” che possono risolvere calcoli computazionali. Esistono dei “bot” che analizzano questi algoritmi e, tramite degli intermediari detti API (Application Programming Interfaces), sono in grado di selezionare le migliori operazioni e svolgerle in autonomia.

Questo significa che il bot ha libero accesso ai fondi? Non proprio, dato che deve comunque rispettare i criteri impostati dall’investitore. Il vantaggio principale dell’utilizzo di bot per il trading sta nel fatto che i “robot” possono essere attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, lasciando libero l’investitore di dedicarsi ad altre attività o alla propria vita privata. In più, i bot di trading individuano i nuovi trend e i cambiamenti nel mercato più rapidamente di quanto qualunque “umano” possa fare, e agiscono di conseguenza negli interessi del proprietario.

Le due tipologie di bot per il trading automatico

I bot osservano l’andamento del mercato per individuare trend più ampi, senza che l’utente debba intervenire. Sono essenzialmente due le tipologie di bot più popolari ed efficaci: gli “arbitrage bot” e i “grid trading” bot. I primi si concentrano sull’arbitrage trading, ovvero confrontano i prezzi dello stesso asset in exchange differenti. Riescono così a ottenere guadagni modesti, ma continui. Nel grid trading, invece, i bot sfruttano la volatilità del mercato per piazzare investimenti strategici all’interno di un dato range.

Una volta date loro le istruzioni su come muoversi, entrambi i bot sono completamente autonomi. Questo meccanismo garantisce vantaggi sia ai principianti, che così non rischiano di fare investimenti sbagliati, che ai più esperti, che possono ampliare il proprio portafoglio senza stress. Il mercato attuale è infatti altamente volatile a causa della crisi economica, della pandemia e dell’inflazione che divampa negli Stati Uniti, e anche i migliori trader devono fare attenzione alle proprie mosse. Ovviamente nessuna strategia è infallibile al 100%, ma i trading bot possono limitare i rischi in un mercato ad alto rischio.

Alta volatilità nel mercato delle criptovalute

Quello delle criptovalute viene considerato già di per sé un mercato “volatile”, nel senso che il valore delle azioni può variare sensibilmente anche nell’arco della stessa giornata, ma un insieme di fattori lo ha reso ancora più instabile: in 24 ore Bitcoin (BTC) ha segnato un calo del 2,78%, Ethereum (ETH) ha arrestato una discesa di oltre il 6%, Ripple (XRP) si ferma a -6%, Cardano (ADA) la segue con -7% e infine Solana scende del 10,44%. Sembrano valori importanti, ed effettivamente lo sono, ma il mercato delle criptovalute ha più volte dimostrato di essere in grado riprendersi e tornare più forte di prima.

In conclusione, una certa volatilità è più che normale nel mercato delle criptovalute, e in fin dei conti è proprio quella che permette di chiudere grandi investimenti. Con il trading automatico, però, sfruttare le oscillazioni del mercato è ancora più semplice e facilita il lavoro sia ai trader principianti che agli esperti.