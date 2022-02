San Valentino: le origini e la storia della festa degli innamorati

globalist

14 Febbraio 2022 - 13.27

Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino, conosciuto per la celebrazione della «festa degli innamorati». Le origini di questa festività risalgono al 496 d.C., anno in cui venne istituito da papa Gelasio I il culto cristiano di San Valentino da Terni, per sostituire l’antica festività pagana dei Lupercalia dedicata al dio della fertilità Fauno, protettore dei campi e del bestiame.

Vescovo e martire romano, Valentino era originario di Interamna Nahars, l’attuale Terni, dove era nato nel 176 d.C.: la leggenda narra che egli fu il primo uomo religioso a celebrare un’unione tra un uomo pagano e una donna cristiana, motivo per cui venne scelto da Gelasio I come emblema della ricorrenza.

Un’altra figura che ha inciso sull’immaginario della giornata di San Valentino è quella di Carlo duca d’Orleans, che nel XV secolo, mentre era imprigionato nella torre di Londra in seguito alla sconfitta di Agincourt, inviava lettere e biglietti d’amore a sua moglie chiamandola «dolce Valentina».

Questo appellativo è ravvisabile anche nell’opera di Shakespeare, quando nel suo celeberrimo Amleto del 1601 l’autore fa cantare ad Ofelia: “Domani è san Valentino e, appena sul far del giorno, io che son fanciulla busserò alla tua finestra, voglio essere la tua Valentina”

A comprendere il punto di forza del biglietto d’amore è stata l’imprenditrice statunitense Esther Howland, che ne ha promosso la commercializzazione riscuotendo grande fortuna.

Ma l’amore non è oggetto di festività in tutti i Paesi. Nel 2017, in Pakistan, sono stati vietati i festeggiamenti in nome dell’Islam. E così anche in Indonesia, dove nel 2012 il consiglio clericale islamico ha dichiarato illegale la festa degli innamorati, perché non inerente ai precetti della cultura islamica.

Nel mondo, il giorno degli innamorati presenta tempi e forme diverse. Ad esempio, il 14 febbraio in Giappone sono le donne a regalare cioccolatini agli uomini, che non necessariamente devono essere i loro fidanzati o sposi: gli uomini ricambiano il dono, un mese dopo, il 14 marzo, con il cioccolato bianco, in occasione del White Day. In Brasile si festeggia il giorno degli innamorati il 12 giugno, ovvero un giorno prima di Sant’Antonio, il protettore dei matrimoni.