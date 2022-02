Casinò mobile da app o da browser: vantaggi e svantaggi

globalist

11 Febbraio 2022 - 14.15

Preroll

In che modo un casinò può attirare nuovi clienti? Oltre ai bonus e alle promozioni è fondamentale puntare sullo sviluppo di un casinò mobile, utile per giocare e scommettere in movimento, ovunque ci si trovi. L’accesso attraverso lo smartphone può avvenire con app per dispositivi iOS e Android, oppure direttamente da browser, ottimizzando il sito del casinò per la navigazione dal cellulare. Hai mai provato ad accedere su uno dei migliori casinò Mobile in Italia per portare i tuoi giochi preferiti sempre con te? Di seguito scopriremo quali sono vantaggi e svantaggi di questa modalità di gioco!

OutStream Desktop

Top right Mobile

Esperienza utente su app mobili e browser

Middle placement Mobile

Hai già scelto il tuo casinò preferito? Per farlo puoi consultare recensioni complete e suggerimenti su Casinoonline-italia.it. Devi sapere che la differenza tra l’esperienza da un’app e il browser mobile è molto pratica. A livello di esperienza utente possiamo dire che le app sono ideali per le persone a cui piace giocare d’azzardo regolarmente. Garantisce un accesso istantaneo direttamente dall’icona installata sul dispositivo. Ma non tutti i giocatori hanno voglia di scaricare un’app: ecco allora che per giocare in modo sporadico e senza pensieri è possibile usare il browser mobile, ideale se il sito è ottimizzato per smartphone.

Dynamic 1

Il gioco d’azzardo mobile è più popolare ora tra i giocatori?

I cellulari sono diventati la nuova casa del gioco d’azzardo a distanza. E sai perché? Un giocatore ha la possibilità di accedere a un’enorme varietà di giochi sui proprio dispositivi mobili, scommettendo in qualsiasi momento della giornata, anche quando non si trova al computer. Non a caso le scommesse hanno visto un rapido aumento di popolarità negli ultimi anni: del resto abbiamo sempre il nostro cellulare in tasca e oltre ad usarlo per aggiornare i social o fare ricerche lo si utilizza anche per puntare ai giochi preferiti. Ecco perché una versione di casinò mobile è di fondamentale importanza.

Dynamic 2

Bonus del casinò online a confronto

Le differenze si riscontrano anche in base all’offerta dei bonus e delle promozioni presentate da browser o da app. Solitamente da browser si otterranno le stesse identiche offerte che puoi trovare anche giocando da computer e quindi da desktop. Parliamo quindi di giri gratuiti e bonus sui depositi. E dall’app? Alcune piattaforme possono incentivare i giocatori attraverso bonus benvenuto speciali, pensati solo per tutti coloro che scaricheranno l’app sul cellulare. Oppure vengono presentate delle offerte solo su giochi mobile da app, per invitare così il giocatore a orientarsi sui titoli più popolari o più recenti.

Dynamic 3

Tutti i giochi da casinò sono disponibili su app iOS e Android?

Purtroppo non tutte le piattaforme hanno investito sullo sviluppo di un’apposita app, ma gran parte degli operatori cercano di limitare il danno ottimizzando il sito per la modalità di gioco mobile da browser. Va detto però che i migliori casinò online hanno già previsto l’offerta di una app, proprio perché non vogliono privarsi di un’importante fetta del mercato. Risulta alquanto impossibile per noi immaginare un casinò con licenza senza la modalità casinò mobile. In linea generale abbiamo notato che ci sono più app Android che iOS. Ciò è successo perché Apple ha cambiato le sue linee guida per la pubblicazione di app di gioco d’azzardo. L’ideale sarebbe riuscire a utilizzare il codice iOS nativo e lavorare per creare un’app unica sia per Android che per iOS. Questione che è stata ampiamente affrontata e brillantemente superata dalle migliori piattaforme di gioco in circolazione.

Dynamic 4

App e siti mobili vs desktop?

Qual è l’altra grande differenza tra queste modalità di gioco? Ovviamente le dimensioni dello schermo. Come sappiamo la maggior parte dei display desktop hanno un orientamento orizzontale, mentre da smartphone è l’esatto opposto. Ecco perché è importante lavorare su due piani di ottimizzazione ben diversi, con un layout che sia strutturato in modo ideale per menu e funzioni da utilizzare. Attraverso un’app un giocatore deve avere la possibilità di partecipare anche alle sessioni di gioco live, con dealer dal vivo. E per ogni tavolo scelto o scommessa effettuata dovrà poter contare su una navigazione pratica a prescindere dalla grandezza del suo display e tutte le funzioni standard devono essere assicurate.

Dynamic 5

Conclusione – Quale soluzione è migliore?

La scelta è sempre personale, ma se una piattaforma investe sullo sviluppo di un’app allora consigliamo di puntare su questo tipo di Casinò mobile. Si tratta di un investimento significativo e, quando viene effettuato, il risultato finale punterà ad essere il più attraente possibile. Una buona app sarà capace di offrire caratteristiche e funzioni impeccabili, che riescono anche a superare quanto proposto con la versione di gioco da browser. E tu, che tipo di preferenza hai?