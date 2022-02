Bonus scommesse: come funziona e come trarre il massimo

globalist

10 Febbraio 2022

di Andrea Stefanetti

Mentre le agenzie fisiche, costrette a chiusure e restrizioni, hanno sofferto pesantemente, i migliori siti scommesse, proprio grazie alla pandemia, hanno registrato un aumento di utenti e di guadagni.

Per sfruttare il momento favorevole in cui molti italiani hanno, per desiderio o per necessità, vinto la ritrosia al mondo online, i siti betting hanno elaborato nuove formule per i loro bonus di benvenuto – l’offerta riservata agli utenti che si registrano per la prima volta su un portale di gioco.

Bonus benvenuto: “cura anti-Covid” per i bookmakers

Nel ridefinire le proprie strategie in seguito ai danni subiti durante l’emergenza sanitaria i siti betting hanno guardato immediatamente ad un’espansione del settore online.

Uno degli strumenti più efficaci per l’acquisizione di nuovi utenti si è rivelato il bonus benvenuto. L’ipotesi di una maggiore varietà di bonus e offerte come uno dei fattori di crescita del settore trova conferma nei dati contenuti in uno studio di Mordor Intelligence pubblicato a gennaio 2022 dal titolo Online Gambling Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 – 2027).

Nella maggior parte dei casi l’offerta bonus benvenuto consiste in una somma da usare per effettuare le scommesse. A questa talvolta si aggiungono giri gratis per giocare alle slot machine; in altri casi, invece, il bonus viene erogato sotto forma di cashback, ovvero un rimborso sulle giocate non vincenti.

Le grafiche accattivanti con cui i bonus vengono presentati nei siti scommesse fanno certamente la loro parte nell’attirare l’attenzione di potenziali nuovi utenti, ma sono gli importi e le condizioni dei bonus a convincere un utente a scegliere di registrarsi su un sito scommesse piuttosto che su un altro.

La differenza tra gli importi è notevolissima: si va da 10€ a più di cento. I bonus scommesse più generosi arrivano a 500€ (mentre nel settore casino le cifre sono ancora più alte, con bonus che superano i 2000€).

Fortunatamente, poiché parliamo di siti scommesse legali, il bonus non rappresenta uno specchietto per le allodole o una falsa promessa. Se le condizioni vengono soddisfatte, il bonus viene sempre erogato.

In rete vi capiterà di leggere opinioni negative su questo o quel sito scommesse giustificate da “non mi hanno dato il bonus”, “il bonus è una truffa”. La prossima volta che vi capita ricordate che per usufruire di un bonus è necessario comprendere il funzionamento e rispettare tutte le condizioni richieste.

Termini e condizioni: capire il funzionamento di un bonus scommesse

Per chi ha iniziato da poco a scommettere da pc o smartphone e per chi si affaccia ora al mondo del betting online il funzionamento di un bonus benvenuto scommesse potrebbe non essere così intuitivo. Non di rado anche gli scommettitori esperti in cerca di nuovi bookmakers online si imbattono in termini e condizioni di difficile comprensione.

Vediamo dunque come funziona il bonus dei siti betting e quali sono le cose utili da sapere per fare una comparazione delle offerte dei diversi siti scommesse.

Criteri di eleggibilità

I termini e condizioni dei bonus (T&C) sono una sorta di contratto che riporta tutte le informazioni legali sul funzionamento del bonus. Può sembrare una lettura ostica, ma è importante prestare attenzione a quanto riportato nei T&C. In caso contrario si può incappare in spiacevoli situazioni che vanno dalla mancata erogazione del bonus al suo annullamento.

Un’informazione sempre specificata nei T&C di un bonus sono i criteri di eleggibilità, che definiscono chi ha diritto al bonus. Il bonus benvenuto è un’offerta riservata ai nuovi iscritti, ma esistono altre promozioni che si rivolgono a utenti già registrati.

Nel caso del bonus benvenuto per nuovi iscritti ci si riferisce a chi si iscrive per la prima volta su quel sito in particolare. Avrete diritto al bonus benvenuto anche se avete già un conto gioco su un altro sito.

L’età è un criterio di eleggibilità sempre presente. Secondo la normativa italiana, il gioco d’azzardo online è riservato ai maggiori di 18 anni; pertanto, nessun sito scommesse legale consente l’iscrizione (e di conseguenza l’ottenimento di un bonus) ai minorenni.

Gli operatori possono poi porre altri criteri a loro discrezione. Alcuni operatori non concedono il bonus se il primo deposito viene effettuato con un particolare metodo di pagamento o impongono una scadenza per le fasi di apertura del conto (ad esempio invio documenti entro 5 giorni dalla registrazione, primo deposito entro 7 giorni…).

Soldi bonus e soldi reali

La prima cosa da tenere a mente è la distinzione soldi bonus e soldi reali. Il bonus non equivale a soldi regalati che potete usare come volete. L’importo del bonus può essere usato unicamente per giocare sul portale; in alcuni casi solo per effettuare scommesse, in altri invece è possibile usarlo sia per scommettere che per giocare al casinò online, se disponibile sulla stessa piattaforma.

Si tratta in altre parole di una somma virtuale che viene accreditata sul conto gioco ed è spendibile unicamente in quel portale. Questa somma va ad aggiungersi ai soldi reali che andrete a depositare sul vostro conto gioco tramite i metodi di pagamento accettati dal sito (ad esempio carte di credito, bonifici e PayPal).

Ricordiamo che in molti casi il bonus si ottiene solo in seguito a un primo deposito; talvolta però i siti offrono un bonus che non richiede versamento di denaro (si parla quindi di bonus senza deposito).

La differenza tra soldi bonus e soldi reali è di facile comprensione, ma da questa deriva un dettaglio che spesso passa in secondo piano ed è causa di non pochi problemi e malumori.

Quasi tutti gli operatori prevedono che venga data precedenza all’uso dei soldi reali rispetto ai soldi bonus. Questo significa che finché sono disponibili nel conto gioco soldi reali non è possibile usare il bonus. Sarebbe un dettaglio irrilevante, se non fosse per rollover e validità del bonus.

Rollover

Il rollover, detto anche requisito di puntata, playthrough o rigioco, è il numero di volte che l’importo del bonus deve essere giocato prima di poter ritirare le vincite da esso generate.

Ad esempio, un bonus di 10€ con rollover x8 richiede giocate pari a 80€ per poter prelevare eventuali vincite. Attenzione, questa cifra non si riferisce alle vincite ma al totale delle puntate, ovvero al volume di gioco generato.

Un prelievo di denaro dal conto gioco prima del soddisfacimento dei requisiti di puntata porta all’annullamento del bonus.

Validità del bonus

Ogni bonus ha una sua validità, ovvero un arco temporale entro il quale va utilizzato. Considerando il rollover, la validità del bonus corrisponde al tempo che si ha a disposizione per soddisfare i requisiti di puntata.

La durata di quest’arco temporale può variare da 24 ore a 90 giorni.

Scommesse valide

I bonus benvenuto dei siti betting solitamente possono essere utilizzati solo per alcune tipologie di scommessa. I sistemi sono quasi sempre esclusi, mentre la validità di singole e multiple varia da bonus a bonus.

Si può scommettere solo pre-match o anche live? È richiesto un numero minimo/massimo di eventi? C’è una quota minima da rispettare? E-sport e virtual sono ammessi? Sono tutte informazioni che possiamo trovare nei T&C.

Come trarre il massimo da un bonus benvenuto scommesse

Comprendere il funzionamento e le condizioni di un bonus non vi insegnerà come fare soldi con le scommesse. Vi permetterà però di sfruttare in pieno l’importo concesso del bonus e da lì, se azzeccate i vostri pronostici, iniziare a guadagnare.





Per trarre il massimo da un bonus scommesse è bene sceglierne uno che risponda alle vostre esigenze e al vostro modo di scommettere. Definire il miglior bonus in assoluto è difficile, perché ogni scommettitore ha le sue preferenze. Ad esempio, un ottimo bonus offerto da un sito betting che non ha un’app sport potrebbe rivelarsi deludente per un giocatore che effettua scommesse solo da mobile.

Attenzione anche a farvi abbagliare dall’importo. Bonus molto generosi solitamente prevedono condizioni restrittive, come un elevato rollover o una limitata validità.

Se volete iniziare con calma, giocando ogni tanto o scommettendo piccole somme, è più indicato per voi un bonus di importo meno elevato ma di lunga validità o con bassi requisiti di puntata. Se invece siete high roller meglio un bonus da centinaia di euro.

Prima di effettuare il deposito qualificante per il bonus controllate i metodi di pagamento validi. Come abbiamo visto, può essere che non tutti i metodi accettati dal sito siano validi per l’ottenimento del bonus.

Ricordate sempre di non prelevare soldi dal vostro conto gioco prima di aver soddisfatto i requisiti di puntata: un prelievo anticipato vi farà perdere il bonus.

Per concludere, una raccomandazione importante. Nello scegliere un bonus benvenuto prendete in considerazione solo siti scommesse legali in possesso di licenza AAMS (ADM). Giocare su altri siti comporta numerosi rischi, che vanno da bonus inesistenti a situazioni ancora peggiori, come la chiusura improvvisa del sito e la conseguente perdita di tutti i soldi versati.