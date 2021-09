Madre afghana accolta a Firenze: "L'umanità esiste ancora" (ma non a destra)

admpumiddle



"Abbiamo accolto la prima famiglia afghana in fuga dai talebani. Si tratta di una mamma con i suoi bambini. Il desiderio della nostra ospite non è solo quello di mettere in salvo i suoi bambini e se stessa, ma anche di poter ripartire, di poter progettare il futuro. Il nostro impegno sarà anche di aiutarla a realizzare tutto questo". outstream Parole toccanti ma tutti si ricorderanno che non solo Salvini si è messo di traverso per l'accoglienza dei profughi afghani, ma che Susanna Ceccardi, in lizza per le elezioni presidenziali in Toscana lo scorso anno, ha detto che l'accoglienza è impossibile perché gli afghani sono "troppo ignoranti" e se l'era presa con la Regione Toscana che invece si è prodigata ed attivata fin da subito per la strada della solidarietà."Abbiamo accolto la prima famiglia afghana in fuga dai talebani. Si tratta di una mamma con i suoi bambini. Il desiderio della nostra ospite non è solo quello di mettere in salvo i suoi bambini e se stessa, ma anche di poter ripartire, di poter progettare il futuro. Il nostro impegno sarà anche di aiutarla a realizzare tutto questo".

Lo ha dichiarato Maria Grazia Giuffrida, presidente dell'Istituto degli Innocenti di Firenze.

Da oltre sei secoli l'Istituto difende e promuove i diritti dell'infanzia e adesso ha messo a disposizione le proprie strutture per ospitare quattro nuclei di madri con figli in fuga dall'Afghanistan. "Con l'aiuto di una traduttrice - racconta la presidente Giuffrida - la nostra ospite ci ha raccontato il suo stato d'animo, usando parole che colpiscono il cuore".

ad_dyn< Questo il ringraziamento dell'ospite: "Ho capito che esiste ancora l'umanità, nonostante le mie paure. Mi avete aiutato e mi avete dato la forza di credere in me stessa e nel fatto che posso ancora farcela.

Posso ancora sperare in una nuova vita. Qua vengono accolte tante madri con i loro figli, al di là del colore della loro pelle, al di là delle loro origini. Vengono accolte e basta. Ci state accudendo e proteggendo come farebbe una madre. Ringrazio tutto il popolo italiano che in diversi modi ha cercato di aiutare il popolo afghano e spero che questi aiuti possano continuare e possano salvare altre famiglie come la mia".