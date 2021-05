La crescita del commercio tecnologico durante la pandemia

admpumiddle

L'attuale pandemia si è dimostrata un serio ostacolo per le aziende moderne in tutto il mondo. Tuttavia, ci sono stati alcuni settori considerati “a prova di pandemia” e che sono effettivamente riusciti a crescere e a svilupparsi durante questa crisi economica globale.

L'industria IT è stata uno di queste, e può essere considerata attualmente come un'industria in crescita e un'opportunità per la ripresa economica. Ci sono stati tre principali driver osservati nella crescita delle vendite tecnologiche che hanno avuto un impatto positivo sul settore tecnologico nel suo complesso. Questa guida ne offre una panoramica.

Lavoro da remoto

L'economia dell'informazione e della conoscenza ha concesso la possibilità del lavoro da casa e la pandemia ha spinto questa domanda a causa delle restrizioni per gli assembramenti. Questi due fattori hanno portato a una crescita massiccia del lavoro a distanza. Ciò a sua volta ha portato a una crescita nella tecnologia e nello sviluppo dei computer portatili negli ultimi due anni, con la maggior parte delle aziende internazionali come Lenovo che hanno aumentato la loro gamma e la produzione complessiva per soddisfare la domanda.

Più dell'80% delle organizzazioni e delle aziende a livello globale ha incoraggiato i propri dipendenti a lavorare da casa durante la pandemia. Ciò non è stato soltanto essenziale a causa della pandemia, ma potrebbe continuare in futuro, dato che più del 70% degli impiegati dicono di essere più produttivi lavorando da casa che in ufficio. Tutti questi lavoratori domestici hanno bisogno di tecnologia e come tali hanno fornito all’industria una chiara indicazione di crescita. Anche se tutto il personale torna a lavorare in ufficio, la domanda di questa tecnologia per intrattenersi durante il tempo libero è ancora presente.

Istruzione domiciliare

Poiché miliardi di studenti in tutto il mondo sono costretti a portare avanti la loro istruzione da casa a causa della chiusura delle scuole, la domanda di computer portatili è aumentata. Al culmine della pandemia, nell'aprile 2020, circa 1,2 miliardi di bambini in 186 Paesi si è ritrovato a dover studiare a casa. Questa richiesta di unirsi alle classi tramite Zoom e Teams per l'istruzione online ha visto le vendite di computer portatili e PC aumentare del 13% nel 2020: il dato di vendite di computer portatili più alto dal 2014. Questo aumento dovrebbe continuare e le previsioni per il settore sono buone. Le economie locali sono incoraggiate a trovare modi per impegnarsi in questa opportunità economica.

Apprendimento e formazione online

Oltre alla necessità per gli studenti di imparare da casa a causa della chiusura delle scuole, la pandemia ha anche aumentato la domanda per l'apprendimento degli adulti, dato che le persone hanno più tempo. Il mercato dell'apprendimento online sembra sia cresciuto di oltre il 30% nel 2020. Sia gli studenti in età scolastica che i lavoratori domestici adulti che vogliono migliorare le loro qualifiche e conoscenze rappresentano quindi un mercato in crescita per l'industria tecnologica e una chiara ragione per cui si è osservata una crescita delle vendite di tecnologia mobile.

Ascesa

Con i suddetti aspetti di sviluppo economico e di cambiamento al rialzo, si prevede che il settore della tecnologia continui nel suo attuale percorso di crescita. Lo sviluppo del prodotto, il marketing tecnologico e le vendite, così come gli accessori per tale tecnologia, forniranno tutte le opportunità di lavoro in un momento in cui i numeri dell'occupazione avevano conosciuto un calo, così come l'economia in generale. Sarà importante per tutte le imprese essere consapevoli di ciò e assicurarsi di indagare tutte le opportunità di partecipazione nell'attuale ripresa economica tecnologica. Familiarizza con questo per ottenere il miglior risultato.

