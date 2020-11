Accesso universale al vaccino: l'appello di medici e scienziati

Su Change.org è comparsa una petizione perr garantire l'accesso universale al vaccino e agli altri rimedi che possano fermare il Coronavirus: "Nel 2020, il mondo è stato travolto da una pandemia che, come ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale del Commercio, rappresenta 'una devastazione senza precedenti per l'economia globale e il commercio mondiale'. Una misura di politica internazionale per garantire l'accesso universale al vaccino e agli altri rimedi che possano fermare il virus SARS-CoV-2 è dunque indispensabile. Sin dall'inizio della pandemia, infatti, la possibilità di accesso ai prodotti essenziali, nel mondo, è fortemente diseguale" si legge nell'appello di cui sono promotori Nicoletta Dentico, direttrice del programma di salute globale, Society for International Development (SID) , Loredana De Petris, Senatrice Sinistra Italiana, Capogruppo Gruppo Misto , Nicola Fratoianni, Deputato Sinistra Italiana - Leu. Tra i firmatari Roberto Barbieri, Direttore generale Oxfam Italia; Andrea Crisanti, virologo, Direttore dipartimento di microbiologia, Università di Padova; Marco De Ponte, Direttore Action Aid Italia; Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche 'Mario Negri'; Giuseppe Ippolito, direttore scientifico INMI Lazzaro Spallanzani; Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, Assessore Sanità Regione Puglia."In risposta alla crisi globale del nuovo coronavirus, il 2 ottobre scorso India e Sudafrica hanno chiesto ufficialmente all'Omc di permettere a tutti i paesi membri di non concedere brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale in relazione al Covid19 per tutta la durata della pandemia, fino al raggiungimento dell'immunità globale", si legge nell'appello in cui si chiede che "l'Italia si adoperi con convinzione in seno all'Unione Europea, di concerto con altri paesi europei" a sostegno dell'"iniziativa di India e Sudafrica".