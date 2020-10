Gran Bretagna, due settimane di quarantena per chi torna dall’Italia. Gravi danni per il turismo

Da domenica chiunque arrivi in Gran Bretagna dovrà sottoporsi a due settimane di isolamento: è questa la decisione che andrà sicuramente a danneggiare il turismo italiano, quello della mezza stagione.

Secondo il Guardian e i dati dell'Office for National Statistics, sono state più di 5 milioni lo scorso anno le visite in Italia di residenti nel Regno Unito.

Una decisione che, secondo stime citate dal Times, riguarderà "300.000 cittadini" del Regno Unito che si trovano in Italia o stavano per arrivarci.

Il quotidiano sottolinea il fattore meteo, le temperature ancora gradevoli "in alcune zone d'Italia, comprese Sicilia e Sardegna, in tempi di "half-term holidays".

Adesso "Grecia e Cipro - scrive il Times - sono ora le uniche opzioni per le vacanze nel Mediterraneo" e Creta entra nel 'travel corridor' per l'Inghilterra, sottolinea il Guardian, così come il Galles.

La Scozia idem, ma lascerà fuori Mykonos.

Secondo il sito Travelsupermarket, segnala il Times, c'è stata un'impennata nelle ricerche per vacanze nelle isole greche, in cui Zante, sembra fare la parte del leone.

Ma non sono da meno Santorini, Khos e Rodi. Oltre a Cipro. Nonostante il crollo generalizzato nei sogni di vacanze all'estero.

Una decisione, quella della quarantena per chi arriva dall'Italia, presa nonostante - sottolinea il Times - nel Regno Unito si siano registrati nell'ultima settimana 165,6 casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti a fronte dei 64,4 in Italia.