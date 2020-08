Estate all'italiana: i gestori delle discoteche contro il governo e non contro i clienti fatti e sballati

Abbiamo scoperto le vacanze in Italia, eppure siamo sempre dannatamente esterofili!!



L’esempio evidente è il promo della regione Toscana, che invita a scoprire il “Rinascimento senza fine” di quell’affascinante terra…peccato che in fondo al messaggio ci attende la sorpresona finale, perché il sito di promozione della regione si chiama “Visittuscany”….davvero una magica trovata per un messaggio diretto ai turisti italiani e non certo a quelli inglesi! Già me li immagino tanti italiani digitare sullo cellulare “visitascani” e non trovare nessun Rinascimento!Per non parlare di quei noti virologi che amavano parlare qualche mese fa di “plateau” (che poi in francese sta per altopiano) semplicemente per individuare il punto in cui la malattia raggiunge il picco massimo…ecco, mi domando se non sia più semplice dire “picco” ma no, che dico? chapeau al plateau dei virologi!E che dire poi delle tante radio italiane che da qualche mese si sono associate in un concorso per premiare a settembre la migliore canzone italiana dal 1975 in poi…peccato che il promo viene annunciato da una voce dallo spiccato accento americano che dice “I love my radio”, titolo francamente imbarazzante per un concorso indirizzato ai radioascoltatori italiani!Ma è la solita estate all’italiana, dove i gestori di balere e discoteche se la prendono col governo, mentre dovrebbero bacchettare i loro troppo disinvolti utenti, talmente fatti e sballati (altro che divertimento e ballo, la gran parte cerca solo lo “sballo”!) da lasciarsi andare a dichiarazioni che hanno lasciato sgomenta l’opinione pubblica. Chi non ha sentito questi giovani intervistati affermare che “il Covid non esiste e nella discoteca si balla tutti attaccati”?

No, quando è troppo è troppo, cari gestori delle discoteche, alla prossima riapertura vi consiglio di curare la formazione psichica e mentale dei vostri clienti, certe cose non si possono proprio sentire, nemmeno per uno come me, che proprio non ha digerito il lock-down ….Oddio!!! che dico? Mi sono lasciato andare anch’io all’innata abitudine di adottare termini di altre lingue, senza pensare che l’italiano ha tante di quelle parole…che però, lo ammetto, non possiedono spesso la stessa forza. Ho scoperto che lockdown significa confinamento, ma ve lo immaginate il Di Maio del “Coronavairus” parlare di semplice confinamento?