Voli dal nord per la Sicilia troppo cari: ma se si passa per Cracovia si risparmia

Andare in aereo da Roma a Berlino, prenotato con anticipo su una low cost , può costare la metà che andare in treno da Roma e Milano e meno rispetto a Roma e Bologna.

E qualcuno ha preso a prestito questa considerazione e ha preso in considerazione di fare una 'triangolazione.

Alcuni esempi sono stati fatti: il 23 dicembre chi decide di andare da Milano a Palermo potrebbe sborsare 178 euro (con easyJet) o 190 (con Alitalia) per una sola andata. Altrimenti imbarcarsi su un aereo Wizz Air da Malpensa per Budapest, quindi prendere un Ryanair per il capoluogo siciliano. Costo complessivo delle due tratte: 91 euro.

Si è scoperto così che da Torino gli universitari prenotano i voli con le low cost che portano prima nell’Est Europa poi salgono su altri aerei che li trasportano a casa, in Sicilia. Ci si impiega qualche ora in più — a volte un giorno —, ma si paga anche la metà. Come sul Corriere della Sera ha spiegato più d’un esperto l’idea di base è muoversi seguendo la logica dei flussi. Le rotte Nord-Sud Italia in questo periodo sono molto richieste (e prenotate). Altre tratte che portano al Meridione — come il Regno Unito o l’Est Europa — invece sono meno ricercate: del resto chi vive in Polonia o in Ungheria, per esempio, il Natale tende a passarlo a casa. E così i sedili degli aerei che operano quei voli non vengono venduti tutti e subito e allora gli algoritmi delle compagnie — e chi si occupa delle tariffe nei dipartimenti di Revenue management — abbassano i prezzi per poter massimizzare i ricavi. E così capita che chi a Torino è diretto a Catania per pagare meno preferisce passare per Cracovia o Budapest.