Salvini capisce di aver toppato e torna a 'sponsorizzare' la Nutella

Buon venerdì a tutti pic.twitter.com/RUqUcnXU1l

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 6, 2019

Prima sulla Nutella ci ha costruito sopra una campagna elettorale, poi ieri sera ha detto che non la mangia più perché usa le nocciole turche e non quelle italiane. Oggi, ennesima marcia indietro. Perché evidentemente la Bestia gli ha fatto notare che il trend non stava prendendo e che in Piemonte, sede della Ferrero, qualcuno non aveva preso bene questa uscita.Insomma, il Capitano ha toppato. E la sua marcia indietro parte da lontano: questa mattina ha twittato che "per addolcire la giornata, una fetta di pane e Nutella con una richiesta alla Ferrero: comprate ingredienti italiani, dallo zucchero alle nocciole, per aiutare i nostri agricoltori!".Ma poi, non pago, ecco che scatta il selfie al supermercato: il faccione di Salvini davanti ai barattoli di Nutella, a dimostrazione che altro che rinuncia, lui è ancora un affezionato cliente. Con tante care scuse.Insomma, una giornata prolifica per il candidato premier. E per tutta Italia, che oggi ha dovuto assistere all'ennesima sceneggiata, facendo salire per tutta la giornata la parola 'Nutella' al primo posto dei trend su twitter.