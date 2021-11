Prix Goncourt 2021, vince il senegalese Mohamed Mbougar Sarr

admpumiddle

Un'altra vittoria letteraria per la terra africana. Dopo l'assegnazione del Nobel per la Letteratura al tanzaniano Abdulrazak Gurnah, ad aggiudicarsi l'edizione 2021 del "Prix Goncourt" è il giovanissimo senegalese Mohamed Mbougar Sarr, con il suo ultimo libro intitolato "La plus secrète mémoire des hommes", la cui pubblicazione avverrà in Italia nel 2022 presso la casa editrice E/O.

Il "Prix Goncourt" è il premio letterario francese più rinomato in tutta la Francia, un po' come il nostro Premio Strega in Italia. Finalmente quest'anno è tornato in presenza e la giuria si è potuta riunire, come di consuetudine, al primo piano del ristorante Drouant di Parigi, tra il Louvre e l'Opéra.

Un'edizione importante, che accoglie carolosamente una letteratura poco conosciuta e che fatica ad affermarsi (proprio di questo parla il libro dell'autore senegalese). Non è un caso, infatti, che la giuria abbia deciso di omaggiare René Maran, lo scrittore vincitore del premio del 1921, acclamato dalla giuria dell'epoca, ma ferocemente attaccato dalla stampa e dalla politica per il colore della sua pelle.

A celebrare l'evento il presidente del Senegal, Macky Sall, il quale afferma: "sono fiero di questa bella consacrazione che illustra la tradizione di eccellenza degli uomini e delle donne di Lettere senegalesi". Ma non è solo lo stato del Senegal ad essere il protagonista. Mohamed Mbougar Sarr è il primo autore dell'Africa subsahariana a conquistare il Goncourt: rappresenta un'intera popolazione inespressa.

L'autore, intervistato poco dopo la vincita, parla così della sua vittoria: "è certamente qualcosa di storico, ma credo anche che non si debba troppo insistere su questo: la cosa importante è che in avvenire ci siano sempre più scrittori che possano ottenerlo. Questo premio è un formidabile segnale di speranza e di bellezza [...]"

Il premio è esattamente qualcosa di simbolico,infatti il vincitore riceve un assegno di 10 euro, che si dice sia meglio non riscuotere. La vittoria, però, garantisce normalemente la notorietà. Come è accaduto al vincitore della scorsa edizione Hervé Le Tellier con

"L'Anomalie" che ha superato di netto il trionfante successo del romanzo semi-autobiografico, " L'Amant", di Marguerite Duras del 1984.

Gli altri romanzi in gara erano: 'Milwaukee Blues' dello scrittore haitiano Louis-Philippe Dalembert, 'Le Voyage dans l'Est' di Christine Angot e ''Enfant de salaud'' di Sorj Chalandon.

