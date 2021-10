Il Nobel per la letteratura ad Abdulrazak Gurnah, tanzaniano che scrive di colonialismi e razzismi

admpumiddle

outstream

Il Nobel per la letteratura 2021 ancora una volta prende tutti in contropiede e va ad, scrittore nato a Zanzibar nel 1948, che vive dai suoi 20 anni in Inghilterra e scrive in inglese. Come ha spiegato il rappresentante dell’Accademia di Svezia alla stampa, l’autore è uno dei “più rilevanti scrittori post coloniali” e nei suoi romanzi ha mostrato non solo compassione ma ha affrontato gli effetti dei colonialismi in Africa orientale e sui rifugiati.La motivazione in sintesi recita: “per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti”.Anche se gli accademici di Svezia non confermano un collegamento diretto con il clima politico e sociale dell’Europa, la scelta pare un messaggio preciso. Un giornalista in sala stampa chiede come e quanto abbia influito nella scelta uno scenario dove “l’Europa affronta l’emergenza migratoria, le destre estreme si rafforzano e i migranti muoiono nel Mediterraneo”?“La domanda è se il nuovo contesto politico ha influito sul giudizio del comitato – risponde il portavoce – Per il nostro lavoro abbiamo bisogno di tempi lunghi, non credo che la situazione Europa e nel Mediterraneo abbia influito perché il fenomeno dell’esilio e delle migrazioni è andato avanti per anni. Gurna ha iniziato negli anni 80 e abbiamo seguito il suo lavoro per anni. Non credo che il contesto politico abbia avuto alcun effetto immediato ma è chiaro che adesso le scritture di Gurna sono estremamente interessanti ora in Europa e nel mondo. Siamo influenzati da cosa accade nel mondo e sarebbe strano non fosse così”.Come prevedibile, accanto alle polemiche su un presunto regime da “politicamente corretto” si scatenerà, almeno da noi il dibattito, del tipo “Gurna chi”? Perché pochi lo conoscono. Un dibattito patetico che rivela ristrettezze di vedute e ignoranza, nel senso di ignorare, non conoscere: se Abdulrazak Gurnah merita il maggior premio letterario del mondo, quello che spesso consacra gli autori e talvolta li consegna alla storia, potrà dirlo la lettura dei suoi libri. In Italia si trovano anche piuttosto facilmente: Garzanti ha tradotto i romanzi “Il disertore”, “Paradiso” e “Sulla riva del mare”.Lo scrittore è nato a Zanzibar nel 1948 e dal 1968 (se abbiamo capito bene, altrimenti è dal 1966) vive in Inghilterra; insegna a Cambridge dopo aver studiato prima e insegnato poi all’università del Kent, a Canterbury. La sua prima lingua è lo swahili “ma è in Inghilterra che ha iniziato a studiare letteratura” e la sua lingua è diventata quella di “Shakespeare, Melville e Naipul”.Per gli accademici, che definiscono “Paradise” uno dei romanzi più rilevanti, Abdulrazak Gurnah si “confronta con razzismi e pregiudizi”, ma lavora “sulla verità, sui conflitti”. Il romanziere, dicono ancora, lasciò Zanzibar per le persecuzioni subite dalle minoranze e la sua biografia spiega perché nel suo lavoro si trovano i temi dell’esilio come della “mancanza di nostalgia verso l’Africa”. L’Africa orientale, ricorda l’Accademia, che è stata segnata “dallo schiavismo e dalla repressione di regimi differenti portoghesi, indiani, arabi, britannici”. “In lui troviamo la storia che non è nei resoconti coloniali”.*** *** *** *** ***Giusto per ricordare come fossero infondati, i pronostici degli scommettitori davano tra i più accreditati la scrittrice Annie Ernaux (dal suo romanzo “L'evento” pubblicato da L'Orma Editore cui è stato tratto il film “L'evenement” che ha appena vinto il Leone d'oro a Venezia) e il polemista e romanziere Michel Houellebecq, dalla Franccia, la canadese e autrice del “Racconto dell’ancella” Margaret Atwood, il giapponese Haruki Murakami, che ricorre ogni anno, il kenyano Ngugi wa Thiong'o, tre autrici come la poetessa e studiosa della classicità Anne Carson, Jamaica Kincaid, Ludmila Ulitskaya e Maryse Condé, dalla Guadalupa.