Amiche nemiche, l’amicizia nei racconti dell’antologia di “Donne di Parola”

L’amicizia tra donne, in tutte le sue sfaccettature, viene raccontata in “Amiche Nemiche” (Giunti, pp.460, euro 16). E’ una speciale antologia di racconti firmata da 25 autrici,tra cui Bianca Pitzorno, Nicoletta Vallorani, Barbara Garlaschelli, Laura Laurenzi, Emilia Marasco, che fanno parte di “Donne di Parola”, il gruppo di scrittrici che da anni trasforma il gesto narrativo in segno di speranza a favore delle bambine in tutto il mondo. I proventi del libro saranno infatti interamente devoluti alla Casa delle Bambine di Busajo Onlus, in Etiopia ( www.busajo.org ).