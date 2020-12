Crepax a 33 giri, un tuffo nella discografia italiana con le sue copertine

Crepax a 33 giri contiene catalogate centinaia di coertine di dischi realizzate dall'omonimo discografico italiano.Guido Crepax nasce a Milano il 1933, in una famiglia dedita completamente alla musica.Noto sopratutto per aver dato vita a Valentina, nel 1965, personaggio caratterizzato da un disegno sofisticato e da una forte dose di erotismo, immersa in una trama psichedelica e onirica.Ma il disegnatore milanese non si è limitato ai fumetti. Crepax è sempre stato legato al mondo della musica, e prima di arrivare a lavorare con noti nomi dello scenario italiano quali Modugno, Luigi Tenco, Gino Paoli e i Pooh, oltre che con nomi dello scenario intarnazionale, tra cui Louis Armstrong, scopriamo che inizialmemte disegnava copertine per sè stesso.Questo libro è il primo catalogo completo delle oltre 250 illustrazioni realizzate dal discografico italiano. A completare l'opera una storia a fumetti colorata in esclusiva per questo volume dall'archivio di Crepax.Il volume, pubblicato da Vololibero, è composto da 112 pagine e lo possiamo trovare in libreria al prezzo di 28 euro.