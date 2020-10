Esce il libro di "David Bowie - Le storie dietro le canzoni" di Paolo Madeddu

David Bowie è un personaggio immenso e al tempo stesso ingombrante per la cultura rock: è una pietra miliare della storia della musica e per contro, non è facile orientarsi nel suo artistico, quanto complicato mondo.



Il libro David Bowie - Le storie dietro le canzoni di Paolo Madeddu, pubblicato da Giunti Editore, può fare al caso nostro e più in generale può venire in aiuto a tutti coloro che vogliono addentrarsi nell’intricata poetica e musicalità che contraddistingue l’artista. Si tratta infatti del più completo, nonché più preciso volume sull’arte di David Bowie, in quanto non è mai stato indagato così dettagliatamente: le pagine del libro coprono i primi dodici della vita dell’artista. Seguirà poi un secondo volume con tutto il resto della produzione. In attesa di quando l'uscita di quest'ultimo possa essere confermata o meno, ricordiamo ai lettori che domani questo primo volume sarà disponibile in ogni libreria del territorio nazionale.