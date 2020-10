Il Nobel della letteratura alla poetessa americana Louise Glück, figlia di immigrati ebrei

La poetessa americanavince il. Causa covid l'accademia di Svezia annuncia che a consueta cerimonia della consegna del premio con il discorso di accettazione del 10 dicembre non sarà come gli altri anni ma verrà trasmessa in tv. L'Accademia ha scelto la scrittrice "per la sua voce inconfondibile che con austera bellezza rende universale l'esistenza individuale". Anche quest'anno il "Totonobel" ha sbagliato mira.Come riferisce Wikipedia, Louise Glück è nata nel 1943 a New York in una famiglia di immigrati ebrei ungheresi ed è cresciuta a Long Island. Da adolescente ha sofferto di anoressia, tanto da costringerla ad abbandonare gli studi superiori alla George W. Hewlett High School e poi quelli universitari al Sarah Lawrence College e alla Columbia University. Non si è laureata ma si è formata sotto la supervisione di Leonie Adams.La scrittrice ha pubblicato sedici raccolte di poesie e due di saggi. Nel 1993 ha vinto il Premio Pulitzer per la poesia per "The Wild Iris", nel 2014 il National Book Award per la poesia, nel 2003 fu nominata poeta laureato degli Stati Uniti. Insegna inglese all'Università di Yale e vive a Cambridge, nel Massachusetts.Per l’Accademia di Svezia la scrittrice, pur riversando nella sua opera “un significativo retroterra biografico”, “non è una poetessa confessionale”, con riferimento alla “Confessional poetry” fondata prevalentemente sulla propria vita personale. Inoltre “si ispira al mito e a motivi classici” e “dalle sue poesie personali e universali” emergono le voci di miti come Didone ed Euridice.Il portavoce degli Accademici svedesi ha detto tra l’altro che “Averno” del 2006 è “una raccolta magistrale, è una interpretazione visionaria del mito della discesa di Persefone all’inferno nelle mani di Ade, il dio della morte. Un altro esito spettacolare è l’ultima raccolta di Louise Glück, “Faithful and Virtuous Night” del 2014".Correggiamo quanto scritto precedentemente sull'assenza di sue raccolte in italiano. "Iris selvatico" è il libro tradotto con prefazione di Massimo Bacigalupo e uscito nel 2003 per Giano editore. La raccolta "Averno" è uscita nel 2019 per le Edizioni Libreria Dante & Descartes, di Napoli, con la traduzione sempre di Bacigalupo e con la postfazione di José Vicente Quirante Vives.A breve, alle 13 ora italiana, sapremo chi ha vinto il 113esimo Nobel per la letteratura. Ne darà l’annuncio l’Accademia di Svezia anche in diretta web e i pronostici si sprecano. Pronostici che invariabilmente o quasi si dimostrano fallaci: chi azzeccò la vittoria di Dario Fo? O quanti avevano previsto il premio assegnato l’anno scorso per il 2018 alla polacca Olga Tokarczuk e per il 2019 all’austriaco Peter Handke cui seguirono comprensibili polemiche per le sue posizioni a dir poco ambigue sui crimini di pulizia etnica commessi dalla Serbia guidata dal dittatore Milosevic?Quali nomi circolano? Gli scommettitori nei loro siti, riferisce l’Agi, scommettono “sulla francese della Guadalupe Maryse Condé, la russa Liudmila Oulitskaia, la canadese Margaret Atwood e il giapponese Murakami Haruki, ma gli esperti citano anche l'americana-caraibica Jamaica Kincaid, il keniota Ngugiwa Thiongo, la poetessa canadese Anne Carson, l'ungherese Peter Nadas o il francese Michel Houellebecq”. È probabile che nessuno di loro si aggiudichi il premio: di solito il totonobel si dimostra infatti del tutto sbagliato. Fino a oggi hanno vinto 101 uomini e 15 donne.I 18 membri dell’Accademia di Svezia in sostanza premiano la carriera di uno scrittore o di una scrittrice. Un requisito è che una loro opera sia stata tradotta in svedese. Il meccanismo vede una prima amplissima rosa di candidati fatta da studiosi di letteratura di varie università nel mondo e da istituzioni linguistiche entro gennaio. Da questa rosa vengono scelti più o meno venti autori, segue una ulteriore scrematura e gli accademici svedesi leggono approfonditamente le loro opere. E decidono chi si aggiudicherà il riconoscimento in corone svedesi pari a circa 950mila euro. Dopo l’annuncio, e le eventuali polemiche (spesso politiche, geopolitiche, talvolta letterarie come chi ha contestato il riconoscimento a Fo e a Bob Dylan perché non sono scrittori puri), seguirà il discorso davanti al re di Svezia a Stoccolma il 10 dicembre. Dove quasi tutti vanno ma non andò il cantautore americano: aveva preso altri impegni, disse con sublime ironia, e mandò Patti Smith al suo posto.