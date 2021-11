L'Onu fa i conti ai Paesi: "Servono mille miliardi di dollari all'anno per clima"

Salvare il Pianeta costa. Ma costerebbe di più non farlo.

Secondo l'Ippc, il comitato scientifico sul clima dell'Onu, potrebbero essere necessari fino a mille miliardi di dollari all'anno, da qui al 2050, per l'adattamento agli effetti della crisi climatica nel mondo, da qui al 2050. Lo si legge in una bozza del rapporto annuale del comitato che uscirà all'inizio del 2022, secondo il quale "i costi di adattamento sono considerevolmente più elevati di quello che si stimava precedentemente".

outstream