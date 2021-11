In arrivo il ciclone Mediterraneo: cancellerà l'estate di San Martino

admpumiddle

outstream

ad_dyn<

Forse quest'anno la famosa estate di San Martino non avrà luogo.Un vortice ciclonico posizionato tra la Sardegna e le Isole Baleari sta provocando una serie perturbazioni su molte regioni.Secondo Stefano Ghetti, meteorologo del sito iLMeteo.it, nei prossimi giorni le regioni maggiormente interessate da precipitazioni a tratti intense saranno soprattutto la Sardegna e la Sicilia dove potrebbero abbattersi degli autentici nubifragi, specie tra martedì e giovedì.Sul resto d'Italia il sole farà fatica a splendere con decisione e le nubi saranno predominanti almeno fino a giovedì; infatti da questa data l'aumento della pressione comincerà a garantire alcune giornate più stabili, soleggiate e soprattutto con temperature in aumento (breve estate di San Martino).Basti pensare che tra giovedì e venerdì al Nordest e in Lombardia di giorno si potrebbero toccare punte di 20 gradi, un valore piuttosto anomalo per il periodo. Il tempo continuerà a rimanere spiccatamente instabile sempre sulla Sicilia e sulla Sardegna con precipitazioni però via via meno importanti e distribuite in maniera più irregolare.Martedì 9Al nord: cielo spesso molto nuvoloso, in serata peggiora al Nordovest. Al centro: instabile con piogge, in tarda serata peggiora forte sulla Sardegna orientale. Al sud: cielo coperto con piogge.Mercoledì 10Al nord: piogge al nordovest, cielo coperto altrove. Al centro: mattinata con maltempo in Sardegna, asciutto ma con cielo coperto altrove. Al sud: piogge in Sicilia e Calabria meridionale.Giovedì 11Al nord: ultime piogge sul Piemonte occidentale, asciutto altrove, localmente soleggiato. Al centro: piogge sul Lazio, più asciutto altrove. Al sud: maltempo in Sicilia, piovaschi sul reggino, molte nubi altrove. Weekend a rischio pioggia, soprattutto al Centro-Nord.