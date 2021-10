Parte il G20: "Ottimisti per il futuro, multilateralismo unica risposta possibile"

admpumiddle

outstream

ad_dyn<

Tante speranze ma molte incertezze: prende ufficialmente il via a Roma il G20. L'accordo sul clima, grande tema del vertice, appare in bilico per l'irremovibilità della Cina sui tempi per portare a zero le emissioni. Il 2050 è la data ultima per Europa e Stati Uniti, dieci anni più tardi per Pechino, Russia, India e Arabia Saudita. "Il multilateralismo è l'unica risposta possibile - ha detto il premier Draghi in apertura dei lavori -. Possiamo finalmente guardare al futuro con ottimismo"."Possiamo finalmente guardare al futuro con ottimismo". Lo dice il premier Mario Draghi aprendo il G20 di Roma. "Stiamo costruendo un nuovo modello economico e il mondo sarà migliore", aggiunge."Il multilateralismo è la migliore risposta ai problemi che vediamo oggi. In molti sensi è l'unica risposta possibile, dalla pandemia, al clima, alle tassazioni. Non è una opzione. Dobbiamo superare le nostre differenze e ritrovare lo spirito di questo consesso"."Dobbiamo stare attenti alle sfide che affrontiamo collettivamente. La pandemia non è finita e ci sono disparità sconvolgenti nella distribuzione globale dei vaccini. Nei Paesi ad alto reddito, oltre il 70% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Nei Paesi più poveri, questa percentuale crolla a circa il 3%. Sono differenze moralmente inaccettabili, e minano la ripresa globale". Lo ha detto il premier Mario Draghi al G20. "Siamo molto vicini a raggiungere l'obiettivo dell'Oms di vaccinare il 40% della popolazione globale entro la fine del 2021. Ora dobbiamo fare tutto il possibile per raggiungere il 70% entro la metà del 2022".Dobbiamo continuare a investire in ricerca, eliminare le barriere commerciali che riguardano i vaccini anti Covid-19, e migliorare la prevedibilità nella loro consegna. E dobbiamo rafforzare le catene di approvvigionamento globali, aumentando al contempo la capacità produttiva a livello locale e regionale"."Come presidenza del G20, l'Italia ha lavorato per promuovere una ripresa più equa. Il Global Health Summit di Roma ha visto Paesi e aziende impegnarsi generosamente per fornire vaccini ai Paesi più poveri: dobbiamo essere sicuri di onorare le promesse. Abbiamo raggiunto un accordo storico per un sistema di tassazione internazionale più equo ed efficace. Abbiamo supervisionato l'allocazione di 650 miliardi di dollari come nuovi Diritti Speciali di Prelievo e abbiamo promosso la possibilità di redistribuirli ai Paesi che ne hanno più bisogno".