In Italia tornano caldo e afa con picchi di 40°C: ecco dove

Nei prossimi giorni l'Italia tornerà a essere protetta dall'anticiclone africano che pompando aria calda direttamente dal deserto del Sahara non farà altro che far decollare le temperature su gran parte delle regioni.I valori massimi potranno sfiorare e addirittura toccare i 40°C come in Sardegna, ad esempio a Oristano e Sanluri.Inizierà a fare molto caldo anche sul resto d'Italia, specie al Centro-Nord con valori diurni fino a 34-35°C a Roma, Firenze, Mantova, Pavia, Rovigo, Bologna.Fino a 32-34°C su molte città del Veneto, della Toscana, del Piemonte, della Campania (anche Napoli).Oltre al caldo poi si dovrà fare i conti anche con l'afa che giorno dopo giorno aumenterà il disagio fisico a causa dell'aumento dell'umidità nei bassi strati.NEL DETTAGLIO. Al nord: isolati rovesci sulle Alpi, sole e caldo altrove. Al centro: soleggiato. Al sud: un po’ instabile sulla Calabria, sole altrove.. Al nord: temporali pomeridiani su Trentino Alto Adige e alto Veneto. Al centro: sole e caldo a tratti intenso. Al sud: soleggiato.. Al nord: possibili temporali su Lombardia e Alpi. Al centro: bel tempo e clima caldo. Al sud: sole prevalente.Prosegue il bel tempo, caldo in aumento.