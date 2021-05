Previsioni per il prossimo fine settimana e ponte del 2 giugno: cosa ci aspetta?

outstream

L'ultimo fine settimana di maggio sarà rovinato in parte da aria più fresca, che causerà piogge e temporali, specialmente a ridosso dei rilievi montuosi. Il team de iLMeteo.it informa che sia sabato e sia domenica le precipitazioni riguarderanno principalmente i settori montuosi, soprattutto del Nord. Su queste aree si potranno sviluppare dei temporali pomeridiani o brevi rovesci di pioggia. Sul resto del Paese, nonostante il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o localmente coperto, il rischio di pioggia sarà davvero basso o addirittura nullo. Anche nei giorni successivi e fino a mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica, l’anticiclone garantirà un tempo in gran parte asciutto, saranno sempre i rilievi ad aver la maggior probabilità di sviluppare qualche temporale nelle ore pomeridiane. Le temperature non subiranno grossi scossoni se non temporanee diminuzioni in presenza di un cielo più coperto e di una ventilazione più vivace dai quadranti settentrionali.