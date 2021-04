Condizioni preoccupanti: la moglie di Simone Inzaghi ricoverata allo Spallanzani per il Covid

admpumiddle

Preoccupano le condizioni di salute della moglie di Simone Inzaghi Gaia Lucariello.

La compagna del tecnico della Lazio, è stata colpita nei giorni scorsi dal Covid come il marito e il resto della famiglia.

La donna è ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma a causa di una forte tosse che fa pensare all'insorgere di una polmonite.

Nei giorni scorsi era stata la stessa signora Inzaghi ha comunicare la notizia del contagio: "Purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo".

Poi in un'intervista al Messaggero aveva aggiunto: "Sto male. Mi sto curando come se stessi in ospedale. Cortisone, eparina. È molto peggio di quello che si pensa. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi".