Ronaldo eletto miglior calciatore del secolo al Globe Soccer Awards

Il tanto atteso premio calcistico è stato assegnato ieri a Cristiano Ronaldo, incoronato miglior calciatore del secolo al Globe Soccer Awards nello splendido panorama di Dubai.Il super premio Ronaldo l'ha strappato al suo rivale d'eccezione, Leo Messi, già vincitore di molti premi in passato, tra cui quello di miglior calciatore dell'anno, ma che quest'anno è rimasto a secco;Ronaldo ha così commentato il prestigioso titolo a lui assegnato: "Bellissimo. Voglio soltanto dire grazie a tutti, alle persone che hanno votato per me, ai compagni, ai club dove ho giocato, alla famiglia. È un traguardo eccezionale per me e mi dà la motivazione per portare avanti la mia vita. È un grande successo per me, sono fiero e felice. Questo mi dà una motivazione ulteriore per continuare il mio percorso, spero di poter giocare ancora tanti anni e godermi i tifosi".Nella carrellata di premi individuali assegnati ai vari protagonisti del mondo del calcio, troviamo quello di miglior calciatore dell'anno, che è andato nelle mani dell'attaccante polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, mentre il miglior allenatore del secolo è il pluripremiato Pep Guardiola.I tedeschi portano a casa il bottino più pesante del Globe Soccer Awards, con il Bayern che segna una tripletta di onorificenze, infatti la squadra tedesca non solo ha ricevuto il titolo di migliore squadra del 2020, oltreché avere già un premiato in casa, ma anche il ct Hans-Dieter Flick ha guadagnato il premio di miglior allenatore del 2020.