Il Tas di Losanna ha squalificato per due anni la Russia

La Russia è stata squalificata per due anni a causa dello scandalo doping.

Questa la decisione del Tas di Losanna.

Oltre alla squalifica la Russia non potrà usare il nome, la bandiera e l’inno alle prossime due Olimpiadi (Tokyo 2021 e i Giochi Invernali di Pechino 2022) e in qualsiasi altro campionato del mondo che si svolgerà in questo arco di tempo.

La sentenza prevede anche il divieto per i prossimi due anni per la Russia di poter presentare offerte per ospitare eventi sportivi.

Comunque sia gli atleti e le squadre russe potranno partecipare e competere alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ai giochi invernali di Pechino del 2022 e ai campionati del mondo come la Coppa del Mondo di calcio in Qatar del 2022 se non saranno implicati in vicende di doping o casi di positività.

La decisione del Tas di Losanna è inferiore rispetto alla proposta dell’Agenzia mondiale antidoping che prevedeva quattro anni per la sanzione.