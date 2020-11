Quando Maradona raccontava: "Sono il primo sostenitore di Papa Francesco"

Diego Armando Maradona era un grande tifoso di Papa Francesco, anche lui argentino.I due si incontrarono nell’aprile del 2015 in occasione dell’iniziativa "Scholas Occurentes" (l’organizzazione educativa sostenuta da Papa Francesco).Il Pibe de Oro venne accolto da Bergoglio e queste furono le sue parole nei confronti del Pontefice :''Vorrei davvero ringraziare Francesco per tutto l'affetto che mi dà. Oggi credo che tutti noi riconosciamo che è un fenomeno, che farà qualcosa per i ragazzi e che abbiamo un Papa fantastico. Abbiamo parlato di molte cose, dell'impegno affinché i giocatori si uniscano e facciano qualcosa per i bambini che non mangiano in molte parti del mondo. Oggi posso dire di essere sostenitore di Francesco. Il primo sostenitore di Francesco sono io".

Maradona poi raccontò l’incontro con il Papa: "Il Santo Padre mi tratta come un fratello e tratta tutti nella stessa maniera. Lui tratta tutti allo stesso modo: bacia tutti, abbraccia tutti. Lui ha poco tempo a disposizione, lavora tantissimo ma trova sempre il tempo per tutti"

I due poi si incontrarono anche allo stadio Olimpico per una partita della pace organizzata da Javier Zanetti.