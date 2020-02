Post delirante del calciatore del Novara: "Mussolini grande statista, aveva previsto il Coronavirus"

Secondo il 28enne Andrea Sbraga, difensore del Novara Calcio, Benito Mussolini aveva previsto il Coronavirus. In un post su Instagram successivamente rimosso, Sbraga definiva il dittatore un 'grande statista lungimirante' e cita una frase di un discorso del Duce del 1927: "Nei prossimi decenni i cinesi invaderanno il mondo con prodotti a basso costo e le epidemie che coltivano al loro interno".

In consiglio comunale, Sara Paladini (Pd) ha chiesto all'amministrazione di prendere posizione "perche' questo calciatore indossa la maglia di una squadra che porta il nome della nostra citta'.

Spiega il presidente del Novara Marcello Cianci "Oggi alle 13 avremo un incontro con tutti i ragazzi. Per spiegare da un lato che se si ha un ruolo pubblico bisogna fare attenzione all'uso dei social e che non è il caso di fare ironia su una situazione delicata come questa. Coglieremo anche l'occasione per spiegare cosa è stato il Ventennio e invitare a leggere bene i libri di storia. Si tratta però di un gesto fatto con ingenuità dal ragazzo. Ricorderemo che bisogna rispettare tutti e che il citato statista (Mussolini) non è un esempio di rispetto"

A Novara ieri sono emersi, al primo test, tre possibili contagi da coronavirus.